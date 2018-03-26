ФОТО. Коллекция самых уродливых домов: от "раздавленного великаном" до бюста на потолке и гнезда с яйцами

Дизайнер интерьеров Дина Холланд собирает необычную коллекцию самых уродливых домов, фото которых публикует в своем Instagram. Обычно речь идет о попытках владельцев соригинальничать в цветовых решениях, но встречаются и необычные дома.

Журналу Time Холланд рассказала, что начала публиковать фото в своем рабочем аккаунте. Посты охотно комментировали, но в какой-то момент один из клиентов предложил ей сделать отдельный аккаунт - так и появился pleasehatethesethings, у которого теперь почти 46 тысяч читателей.

Холланд уверена, что такие комнаты и дома появляются, потому что у многих молодых дизайнеров не хватает духу настоять, что комнаты не должны так выглядеть: тут стоит обойтись без ковров, туалет надо отправить на свое место, а цвета сделать более сдержанными...

Этот вязаный потолок напоминает комментаторам о последствиях употребления наркотиков.

A post shared by @pleasehatethesethings on Mar 15, 2018 at 6:11pm PDT



Прозрачный пол, безусловно, способствует дефекации. Но как быть, если вы просто зашли помыть руки?

A post shared by @pleasehatethesethings on Mar 24, 2018 at 6:12pm PDT



А вот дом, будто раздавленный великаном. Или с трудом переживший ураган.

A post shared by @pleasehatethesethings on Mar 25, 2018 at 3:25pm PDT



Еще одна ванная от дизайнера, который считает, что "зеркала делают комнату больше".

A post shared by @pleasehatethesethings on Mar 24, 2018 at 4:59pm PDT



Уютная комната для душевных бесед с камином и двумя вешалками. Ах, это рога?

A post shared by @pleasehatethesethings on Mar 2, 2018 at 1:00pm PST



Световое решение года.

A post shared by @pleasehatethesethings on Mar 12, 2018 at 4:30pm PDT



И, наконец, вишенка на торте в виде куклы на потолке.