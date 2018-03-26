ФОТО. Коллекция самых уродливых домов: от "раздавленного великаном" до бюста на потолке и гнезда с яйцами

Дизайнер интерьеров Дина Холланд собирает необычную коллекцию самых уродливых домов, фото которых публикует в своем Instagram. Обычно речь идет о попытках владельцев соригинальничать в цветовых решениях, но встречаются и необычные дома.
Журналу Time Холланд рассказала, что начала публиковать фото в своем рабочем аккаунте. Посты охотно комментировали, но в какой-то момент один из клиентов предложил ей сделать отдельный аккаунт - так и появился pleasehatethesethings, у которого теперь почти 46 тысяч читателей.
Холланд уверена, что такие комнаты и дома появляются, потому что у многих молодых дизайнеров не хватает духу настоять, что комнаты не должны так выглядеть: тут стоит обойтись без ковров, туалет надо отправить на свое место, а цвета сделать более сдержанными...
Этот вязаный потолок напоминает комментаторам о последствиях употребления наркотиков.
Прозрачный пол, безусловно, способствует дефекации. Но как быть, если вы просто зашли помыть руки?
А вот дом, будто раздавленный великаном. Или с трудом переживший ураган.
Еще одна ванная от дизайнера, который считает, что "зеркала делают комнату больше".
Уютная комната для душевных бесед с камином и двумя вешалками. Ах, это рога?
Световое решение года.
И, наконец, вишенка на торте в виде куклы на потолке.