ФОТО. Коллекция самых уродливых домов: от "раздавленного великаном" до бюста на потолке и гнезда с яйцами

Delfi Dom Sad
Оставить комментарий
ФОТО. Коллекция самых уродливых домов: от "раздавленного великаном" до бюста на потолке и гнезда с яйцами
Foto: Instagram
newsru.com

Дизайнер интерьеров Дина Холланд собирает необычную коллекцию самых уродливых домов, фото которых публикует в своем Instagram. Обычно речь идет о попытках владельцев соригинальничать в цветовых решениях, но встречаются и необычные дома.

Журналу Time Холланд рассказала, что начала публиковать фото в своем рабочем аккаунте. Посты охотно комментировали, но в какой-то момент один из клиентов предложил ей сделать отдельный аккаунт - так и появился pleasehatethesethings, у которого теперь почти 46 тысяч читателей.

Холланд уверена, что такие комнаты и дома появляются, потому что у многих молодых дизайнеров не хватает духу настоять, что комнаты не должны так выглядеть: тут стоит обойтись без ковров, туалет надо отправить на свое место, а цвета сделать более сдержанными...

Этот вязаный потолок напоминает комментаторам о последствиях употребления наркотиков.

A post shared by @pleasehatethesethings on Mar 15, 2018 at 6:11pm PDT

Прозрачный пол, безусловно, способствует дефекации. Но как быть, если вы просто зашли помыть руки?

A post shared by @pleasehatethesethings on Mar 24, 2018 at 6:12pm PDT

А вот дом, будто раздавленный великаном. Или с трудом переживший ураган.

A post shared by @pleasehatethesethings on Mar 25, 2018 at 3:25pm PDT

Еще одна ванная от дизайнера, который считает, что "зеркала делают комнату больше".

A post shared by @pleasehatethesethings on Mar 24, 2018 at 4:59pm PDT

Уютная комната для душевных бесед с камином и двумя вешалками. Ах, это рога?

A post shared by @pleasehatethesethings on Mar 2, 2018 at 1:00pm PST

Световое решение года.

A post shared by @pleasehatethesethings on Mar 12, 2018 at 4:30pm PDT

И, наконец, вишенка на торте в виде куклы на потолке.

A post shared by @pleasehatethesethings on Mar 2, 2018 at 3:05pm PST

A post shared by @pleasehatethesethings on Mar 21, 2018 at 10:36am PDT

A post shared by @pleasehatethesethings on Mar 20, 2018 at 12:08pm PDT


A post shared by @pleasehatethesethings on Jan 20, 2018 at 6:59am PST

A post shared by @pleasehatethesethings on Feb 16, 2018 at 8:07pm PST

Source info

Delfi Dom Sad

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Архитектура по нужде: самые оригинальные здания общественных туалетов в Японии (ФОТО)

Архитектура по нужде: самые оригинальные здания общественных туалетов в Японии (ФОТО)

Версаль на Югле. 15 ФОТО одной из самых необычно отделанных квартир в Риге

Версаль на Югле. 15 ФОТО одной из самых необычно отделанных квартир в Риге

ФОТО. Белорус ушел зимовать в лес, построив в глуши

ФОТО. Белорус ушел зимовать в лес, построив в глуши "домик Хоббита" за 1000 долларов

ФОТО. Дом, построенный "главным злодеем" из книги про Джеймса Бонда

ФОТО. Дом, построенный "главным злодеем" из книги про Джеймса Бонда

ФОТО. Четыре идеи для тех, кто хочет украсить дом к Пасхе

ФОТО. Четыре идеи для тех, кто хочет украсить дом к Пасхе

ФОТО. Впихнуть невпихуемое. Как на 38 квадратных метрах устроить жилье на все 50

ФОТО. Впихнуть невпихуемое. Как на 38 квадратных метрах устроить жилье на все 50

ФОТО: Как Эдгар Светиньш историческую усадьбу "Димзени" в чувство приводил

ФОТО: Как Эдгар Светиньш историческую усадьбу "Димзени" в чувство приводил

В Киеве откроют первый в мире хостел в вагонах метро

В Киеве откроют первый в мире хостел в вагонах метро

ФОТО. Новые жильцы каждый день: стильная квартира для иностранных гостей

ФОТО. Новые жильцы каждый день: стильная квартира для иностранных гостей

ФОТО. Рижская квартира за 1,250 млн. евро, которая поражает до глубины души

ФОТО. Рижская квартира за 1,250 млн. евро, которая поражает до глубины души

Правда и выдумки: Об опасных материалах для стройки и ремонта

Правда и выдумки: Об опасных материалах для стройки и ремонта

ВИДЕО: В Гонконге нашли самый маленький гостиничный номер в мире

ВИДЕО: В Гонконге нашли самый маленький гостиничный номер в мире

Цветотерапия: как цвет вашей спальни влияет на вашу жизнь

Цветотерапия: как цвет вашей спальни влияет на вашу жизнь

ФОТО. Коллекция самых уродливых домов: от

ФОТО. Коллекция самых уродливых домов: от "раздавленного великаном" до бюста на потолке и гнезда с яйцами

ФОТО. Четыре идеи для тех, кто хочет украсить дом к Пасхе

ФОТО. Четыре идеи для тех, кто хочет украсить дом к Пасхе

ФОТО. Дом, построенный

ФОТО. Дом, построенный "главным злодеем" из книги про Джеймса Бонда

ФОТО. Впихнуть невпихуемое. Как на 38 квадратных метрах устроить жилье на все 50

ФОТО. Впихнуть невпихуемое. Как на 38 квадратных метрах устроить жилье на все 50 (4)

Глоток вдохновения – как латвийские знаменитости декорируют праздничные пасхальные столы

Глоток вдохновения – как латвийские знаменитости декорируют праздничные пасхальные столы

подробнее
ФОТО. Впихнуть невпихуемое. Как на 38 квадратных метрах устроить жилье на все 50

ФОТО. Впихнуть невпихуемое. Как на 38 квадратных метрах устроить жилье на все 50 (4)

ФОТО. Дом, построенный

ФОТО. Дом, построенный "главным злодеем" из книги про Джеймса Бонда

Брысь, животное: 7 способов отвадить котов от вашей дачи

Брысь, животное: 7 способов отвадить котов от вашей дачи (117)

ФОТО. Четыре идеи для тех, кто хочет украсить дом к Пасхе

ФОТО. Четыре идеи для тех, кто хочет украсить дом к Пасхе

Интерьерный гороскоп, или В какой квартире должен жить каждый знак зодиака

Интерьерный гороскоп, или В какой квартире должен жить каждый знак зодиака (1)

подробнее
Реклама
Глоток вдохновения – как латвийские знаменитости декорируют праздничные пасхальные столы

Глоток вдохновения – как латвийские знаменитости декорируют праздничные пасхальные столы