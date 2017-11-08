ФОТО. Компактная квартира в Старой Риге с кирпичными стенами и деревянными брусьями

Delfi Dom Sad
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ФОТО. Компактная квартира в Старой Риге с кирпичными стенами и деревянными брусьями
Foto: Publicitātes foto

Наличие или отсутствие уюта не всегда определяется размерами квартиры. Скорее, наоборот — небольшие помещения бывают ну очень уютными. Совсем как в нашем случае — посмотрите на эту небольшую квартиру на улице Маза Смилшу в самом сердце Старой Риги!

Эта квартира прячется от городской суеты на последнем этаже одного из домов на этой улице, утверждают специалисты Knowhow Realty. Площадь квартиры составляет всего-то 33 кв. метра, но это тот самый случай, когда размер не имеет значения. Во всяком случае, если мы говорим о визуальной привлекательности и ощущении "дом, в котором приятно находиться".

Кухня пусть и небольшая, но продуманная — нашлось место всей привычной бытовой технике. В гостиной уютно и комфортно и, опять же — есть место для всего, что нужно для отдыха. Деревянные полы добавляют капельку уюта.

Об истории дома напоминают "голые" стены, а также виды из окон — в этой квартире сложно забыть, что ты находишься в самом-самом центре города. Хотите убедиться в этом сами — смотрите фото в альбоме ниже!

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Delfi Dom Sad

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