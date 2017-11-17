ФОТО. Квартира для той, что хотела бы жить на Манхеттене и с Дэми Мур делиться секретами

Delfi Dom Sad
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ФОТО. Квартира для той, что хотела бы жить на Манхеттене и с Дэми Мур делиться секретами
Foto: Vida Press

Это миф, что в центре Нью-Йорка мало действительно шикарных и одновременно просторных квартир. Вот, например, квартира площадью 90 кв. метров с видом на Центральный парк. Отделена и обставлена она так, что даже самый взыскательный жилец не найдет, к чему придраться. Кстати, ее сдают "всего" за 15 тыс. долларов в месяц.

Планировка квартиры хорошо продумано — можно хоть вечерники устраивать в кругу друзей, хоть наслаждаться природой (насколько это возможно в центре Нью-Йорка) на обширной террасе, хоть работать.

Белоснежная ванная комната в европейском стиле, светлая мебель… да и вообще почти вся квартира очень, очень светлая. Обилие окон только добавляет ощущение простора.

Единственное исключение — стена в кабинете. Она серая, дабы настроить на рабочий лад. Оцените на фотографиях ниже!

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Delfi Dom Sad

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