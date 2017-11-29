ФОТО. Миниатюрный, но очень романтический домик в эстонском лесу

Delfi Dom Sad
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ФОТО. Миниатюрный, но очень романтический домик в эстонском лесу
Foto: Publicitātes foto

Этим призом стал приз зрительских симпатий, который домику вручили во время конференции «Wood – Nature's key to a better living environment», проходившей недавно в Таллинне.

Небольшой очаровательный домик находится на территории поместья Хуукси (Huuksi), построен он из, практически, "вторсырья" — частей других зданий. Автором проекта является Тойво Таммикс (AB Ansambel).

Домик стоит в красивом парке и выполняет роль летнего дома отдыха для семьи. Более всего и зрителей, и экспертов, подкупило то, как ловко архитектор использовал элементы разных архитектурных стилей, чтобы создать совершенно новую "сущность".

Например, отдельные окна он позаимствовал у какой-то церкви в Тарту, двери взял из заброшенного дома под Таллином. И так, практически, во всем — дом как "лоскутное одеяло" сшит из разных частей, собранных по всей Эстонии. Самое удивительное, что при этом он не превратился в монстра. Смотрите фото в альбоме!

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Delfi Dom Sad

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