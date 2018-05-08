ФОТО. Не просто квартира. Нью-Йоркские апартаменты за $85 млн продаются вместе с яхтой, тремя машинами и полетом в космос

Один из самых дорогих объектов недвижимости в Нью-Йорке – апартаменты в жилом комплексе The Atelier не просто продаются за 85 миллионов долларов, но и обеспечат своего будущего владельца несколькими существенными бонусами вроде дополнительных машин, яхты, летней дачи, билетов на спортивные соревнования и полета в космос.

Все началось в 2013 году, когда девелопер проекта The Atelier решил объединить все девять жилых помещений на 45-м этаже здания в одно и выставить его на продажу. За те самые 85 миллионов долларов. С тех пор апартаменты ищут своего хозяина и, как ни странно, четыре с лишним года ожидания никак не повлияли на цену жилья – снижаться она и не думает.

Foto: Vida Press

Впрочем, возможно, столь большую сумму можно объяснить теми "плюшками", которые продавец недвижимости предлагает вместе с 15 000 кв. метрами пентхауса. Так, например, в довесок покупатель получит яхту, стоимостью миллион долларов, и 5-летний контракт на место стоянки на реке Гудзон, а также автомобиль Lamborghini, два Rolls Royce Phantom (один из них со съемным верхом) и два билета на полет в космос с компанией Virgin Galactic за 250 000 долларов.

Летом же владельцу апартаментов полагается отдых в особняке в Хамптонсе, а также два круглогодичных абонемента на игры баскетбольного клуба "Бруклин Нетс".

И это еще не самый дорогой объект недвижимости в Нью-Йорке – им является 100-миллионный пентхаус в Вултворт-билдинге. Апартаменты в The Atelier находятся на почетном втором месте. Будем покупать?