ФОТО. Не замки и не дворцы: необычные дома в Литве

Одна или несколько необычных башен, арочные окна, огромные размеры – такой дом должен напоминать сказочный замок, но на самом деле выглядит он весьма странно.

Такие дома есть и в Литве, одни из них заброшенные, а в других, как видно по фотографиям, живут люди. Фотографии таких домов можно найти в группе на фейсбуке "Колхозное барокко" (Kolūkinis barokas), администратор которой согласился поделиться снимками с читателями DELFI.

Эти дома выглядят необычно своими размерами, архитектурными решениями, неожиданными формами.

Брокер компании Re/max Apexтадас Рачкаускас сказал, что эти дома такие по нескольким причинам. "Когда Литва восстановила независимость, многие люди после жизни в небольших квартирах и домах стали строить огромные дома, некоторые площадью 300 кв. м. Делали это чаще всего по двум причинам – им казалось, что дом строится не только для себя, но и для детей и даже внуков, а также было желание доказать себе и другим, что у него дом самый хороший, а это выражалось в размерах. Это не хорошо и не плохо, просто было такое время, люди так думали, и это часть истории Литвы", – сказал он.

Большая часть этих домов заброшена, поскольку такое жилье мало кому нужно, слишком дорого стоит отопление, да и семьи стали меньше, уже не надеются, что все будут жить вместе.

Рачкаускас признал, что продать такие дома сложно, а если и находится покупатель, то такое имущество его не удовлетворяет: "В Вильнюсе продали несколько домов такого типа. Одни снесли, поскольку участок был в хорошем месте, другие реконструировали и сделали несколько квартир – их тоже продали. Были случаи, когда такие дома реконструировали снаружи и изнутри и в них поселялись несколько семей или, к примеру, открывали детские сады".

"Такие дома не представляют архитектурной ценности, а если дом еще и стоит в плохом месте – то возможность их продать вообще нулевая", – сказал брокер.