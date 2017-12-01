ФОТО. Неожиданно шикарный пентхаус в Риге на улице Аусекля

Квартира площадью с хороший дом на самой верхотуре — такого жилья в Риге немного. Тем интереснее посмотреть на то, что есть. Тем более, что это, пожалуй, одна из самых шикарных квартир такого типа в столице.

Пентхаус находится в доме на улице Аусекля и, как нам рассказали специалисты Knowhow Realty, его обитатели, как и прочие жильцы дома, имеют доступ в общие помещения для отдыха, спортивный зал, сигарный зал и даже сауну.

Площадь самой квартиры — 215 кв. метров, гигантские окна и ощущения, словно находишься не в Риге, а в одной из мировых столиц. Квартира устроена на трех этажах, в ней шесть комнат и терраса на крыше. Четыре спальни, гостиная, кухня, две ванные комнаты и специальный туалет для гостей — вот ее докУменты. Интерьер же выполнен в сдержанных тоннах с различными акцентами, создавая ощущение уюта и нахождения именно что в собственном доме.

Оценить всю красоту можно в фотоальбоме ниже.