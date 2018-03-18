ФОТО. Новые жильцы каждый день: стильная квартира для иностранных гостей

Delfi Dom Sad
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ФОТО. Новые жильцы каждый день: стильная квартира для иностранных гостей
Foto: Privātais arhīvs

Приходила ли вам в голову мысль разместить у себя дома иностранных гостей на несколько дней? Когда-то эта идея могла показаться невозможной, но в последнее время так делают многие. Хозяева одной из таких съемных квартир рассказывают о своих апартаментах, ставших гостеприимным жилищем для гостей столицы, пишет Tava Māja.

Конечно, это далеко не единственная квартира в Риге, обустроенная для этих целей, но наше внимание привлекла именно эта — в самом центре города, прямо напротив Памятника свободы, с элегантным интерьером. О том, как хозяева квартиры Анна и Мартиньш решили сдавать квартиру иностранным гостям, и о том, как квартира обрела свой современный облик, рассказывают они сами.

Идея родом из путешествий

Эту квартиру родители Анны приобрели несколько назад. Долгое время она стояла пустой и нежилой, поскольку родители сами живут за Ригой, а у Анны и Мартиньша есть свое просторное семейное гнездышко. Идея о том, что квартиру можно отремонтировать и сдавать в аренду, пришла паре случайно — когда в путешествии они сами воспользовались услугами платформы снятия и сдачи в аренду жилья Airbnb.

"Вместо того, чтобы ночевать в гостинице или отеле, мы хотели почувствовать себя местными жителями, но ближе к атмосфере города, поэтому решили снять квартиру", — рассказывают хозяева. В 2014 году они впервые воспользовались этой возможностью во время своего путешествия по Аргентине, что окончательно убедило их в том, что такой вид жилья — в принадлежащих местным жителям домах и апартаментах — нравится им намного больше и придает путешествию совершенно другой вкус. Это позволяет приблизиться к будням местных жителей и представить, что так мог бы выглядеть их дом, если бы они здесь жили. После этого путешествия Анна и Мартиньш уже не могли себе представить пребывание в обычных отелях и поэтому всегда снимали частное жилье.

Все-таки эта квартира нас сильно характеризует — мы не любим скуку, нам нравятся интересные детали и акценты, поэтому наш интерьер не столь прост, как кажется на первый взгляд. Анна Була

Во время этих путешествий пара размышляла о том, что Рига — прекрасный город, и большинство ее гостей так и не смогут увидеть ее скрытые жемчужины, потому что о них знают только местные. "Как было бы здорово, если бы могли принимать зарубежных гостей, рассказывать о своем городе, знакомить с нашей культурой и образом жизни. А через пару лет мы поняли, что мы же это можем! После этого мы поговорили с родителями Анны, которые с радостью дали нам возможность обустроить эту квартиру, которая в то время простаивала пустой", — рассказывает Мартиньш.

Квартира с историей

ФОТО. Новые жильцы каждый день: стильная квартира для иностранных гостей
Foto: Privātais arhīvs

Дом, в котором находится эта квартира, был построен в 1876 году по проекту архитектора Яниса Бауманиса, автора многих известных зданий Риги — Рижского цирка, здания Латвийской музыкальной академии и других. Фасад здания, его лестничные пролеты и помещения общественного пользования созданы в роскошном эклектичном стиле и это накладывает определенные требования — по мнению хозяев, в таком доме попросту не может быть квартиры с интерьером ставшего привычным скандинавского минимализма (хотя им он и очень нравится), поскольку это бы не подходило общему историческому настроению дома. Хозяева хотели создать современный, элегантный интерьер, но не утяжеленный шикарным декором. И, похоже, им это удалось — квартира получилась просторной, светлой и уютной: "Хоть мы здесь никогда и не жили, приходя сюда, у нас всегда возникает ощущение уюта, возможно потому что мы продумали все до мельчайших деталей. Нам самим здесь все нравится".

"При создании интерьера мы основывались на двух главных принципах — чтобы квартира сочеталась с самим зданием, его стилем фасада, лестничных пролетов, холла, и чтобы нам самим нравилось".

Поскольку квартиру ремонтировали для того, чтобы здесь жили другие люди, хозяева хотели, чтобы каждому гостю были доступны все удобства и интерьер немного мог рассказать о самих владельцах, их ценностях, и чтобы гости здесь могли отдохнуть и чувствовали себя желанными. По словам хозяев, у них ни на миг не возникало мысли, что раз уж это съемная квартира, то на что-то можно закрыть глаза. Наоборот, оба думали о том, что для них было бы важно, если бы они находились в другом городе.

ФОТО. Новые жильцы каждый день: стильная квартира для иностранных гостей
Foto: Privātais arhīvs

"Все-таки эта квартира нас сильно характеризует — мы не любим скуку, нам нравятся интересные детали и акценты, поэтому наш интерьер не столь прост, как кажется на первый взгляд. Интерьер выдержан в спокойных, светлых и серебристых тонах, поэтому мы выбрали ярко-желтое кресло для гостиной, и не столь популярный синий цвет для кухни. В прихожей — вешалки в форме птичек, в спальне висят черно-белые фотографии с Праздника песен, на окнах — шторы с декоративными кисточками, на кровати — подушки с такой же бахромой. Эти акценты, на наш взгляд, придают комнате индивидуальность, делают ее особенный характер".

Мартиньш и Анна рассказывают, что ремонт не продвигался бы так успешно, если бы им не помогла подруга семьи, дизайнер интерьеров Зане Паэгле — она помогла им создать квартиру с историей. "Если бы мы за все взялись сами, то у нас получился бы кишмиш с бантиками, а с помощью Зане удалось рационализировать идеи и воплотить их", — вспоминают хозяева.

На вопрос, что, по их мнению, в ремонте удалось лучше всего, оба отвечают, что ванная. Поскольку эта квартира студийного типа и без отдельной кухни, то удачно получилось разделить пространство на зоны — в квартире есть ощущение отдельной зоны столовой и кухни, отделена зона отдыха. По словам хозяев, гости очень довольны их квартирой, ценят ее светлоту, просторность, но больше всего комплименты получает их картина на стене рядом с обеденным столом — гости говорят, что она придает все квартире художественную яркость.

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Delfi Dom Sad

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