ФОТО. Обычные дома, которые выглядят как пряничные домики

Delfi Dom Sad
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ФОТО. Обычные дома, которые выглядят как пряничные домики
Foto: Sam Beasley / cc

Имбирные пряники или как мы все привыкли их называть – пипаркукас – зачастую украшены так богато и красиво, что их бывает даже жалко съесть. Что уж говорить о пряничных домиках, которыми хочется просто любоваться! Но человеческая фантазия шагнула далеко вперед и некоторые люди украшают свои собственные жилища так, как будто это самые настоящие пряничные домики. Только очень большие!

Вот, например, как выглядит дом в Норвегии – хвойные ветки, рождественские венки и много, очень много снега и иллюминации.

А если у вас дом итак коричневого цвета с белыми элементами декора – то совсем немного украшений и он будет выглядеть как настоящий пряничный домик.

A post shared by @archi_ologie on Dec 8, 2017 at 7:38pm PST

А вот вариант, когда внутри дома определенно не хватило места для Рождественского декора и владельцы дома решили вынести его наружу. Так домик оказался покрыт мишками, шарами и подарками.

Подсветка дома тоже творит настоящие чудеса – здание начинает выглядеть совершенно иначе. Вот, например, этот домик выглядит как настоящий шоколадный торт.

A post shared by Maria Peltomaa (@miapelto) on Dec 13, 2017 at 9:28pm PST

А на этот домик явно нападают снеговики. Ну или у них там намечена вечеринка.

А вот еще несколько вариантов, как можно украсить свой дом и чувствовать себя словно в сказке.

A post shared by Corie Dill (@coriedill) on Dec 17, 2017 at 6:54pm PST

A post shared by Shari Moon (@moonindy) on Dec 16, 2017 at 6:19pm PST

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Delfi Dom Sad

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