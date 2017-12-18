ФОТО. Обычные дома, которые выглядят как пряничные домики

Имбирные пряники или как мы все привыкли их называть – пипаркукас – зачастую украшены так богато и красиво, что их бывает даже жалко съесть. Что уж говорить о пряничных домиках, которыми хочется просто любоваться! Но человеческая фантазия шагнула далеко вперед и некоторые люди украшают свои собственные жилища так, как будто это самые настоящие пряничные домики. Только очень большие!
Вот, например, как выглядит дом в Норвегии – хвойные ветки, рождественские венки и много, очень много снега и иллюминации.
А если у вас дом итак коричневого цвета с белыми элементами декора – то совсем немного украшений и он будет выглядеть как настоящий пряничный домик.
А вот вариант, когда внутри дома определенно не хватило места для Рождественского декора и владельцы дома решили вынести его наружу. Так домик оказался покрыт мишками, шарами и подарками.
Подсветка дома тоже творит настоящие чудеса – здание начинает выглядеть совершенно иначе. Вот, например, этот домик выглядит как настоящий шоколадный торт.
А на этот домик явно нападают снеговики. Ну или у них там намечена вечеринка.
А вот еще несколько вариантов, как можно украсить свой дом и чувствовать себя словно в сказке.