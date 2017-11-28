ФОТО: Один фут под килем — первый в Эстонии дом на воде

Delfi Dom Sad | rus.DELFI.ee
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ФОТО: Один фут под килем — первый в Эстонии дом на воде
Foto: Денис Георгиевский

Один фут под килем. Или чуть больше. Именно на такой высоте проходит ватерлиния хаусбота (дома на воде), который был спущен в минувшую субботу на воду прекрасного Вильяндиского озера. Это первый в Эстонии хаусбот, изготовленный вильяндийцами по проекту известной литовской фирмы морского проектирования под чутким контролем и непосредственным участием инженера-кораблестроителя из Санкт-Петербурга, пишет читатель rus.delfi.ee.

Жизнь на воде — это модный и современный тренд, который стремительно завоевывает Европу и другие континенты. Теперь не обязательно быть миллионером Пьером Ришаром, чтобы царствовать на воде и не платить квартплату. Да и жил-то он на барже, прикованной к пирсу. А на недорогом хаусботе каждый сам себе может выбрать заоконный пейзаж с медными соснами или цветущими прибрежными полянами.

25-сильный японский навесной мотор легко обеспечит передвижение по воде. Семейный водный уикэнд с шашлыками на борту — это здорово! Нашему северному брату редко везет с погодой. Если собралась компания на рыбалку, то все равно коротания ночи в палатке или в машине не избежать. Романтично, конечно. Но часто холодно.

Зато по внутреннему комфорту лодка-дом может дать фору даже многим городским жилищам. В трех каютах 20 м2 светло и по-своему просторно. Кухня, холодильник и газовая плита не дадут никому умереть с голоду. А в жаркую погоду наверху имеется солнечная палуба, откуда можно удочкой тягать лещей или просто поваляться на шезлонге, загорая и читая новости на Delfi. А если вдруг похолодает? Ничего страшного. Инфракрасный газовый камин создаст тепло и уют для всех четырех спальных мест.

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Delfi Dom Sad

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