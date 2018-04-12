ФОТО. Один из самых роскошных домов Литвы ищет своего покупателя

Один из самых дорогих объектов недвижимости Литвы – дом главы компании Tele2 Пятраса Масюлиса до сих пор не продан. Дом продается с конца 2016 года и находится в Вильнюсе на ул. Бирутес.

Дом, цена которого составляет 3-4 млн евро, расположен у реки. На сайте агентства Baltic Sotheby's International Realty указано, что жилая площадь дома составляет 323 кв. м. В нем шесть спальных и четыре ванных комнаты.

Совладелец агентства Паулюс Гедраускас подтвердил, что дом еще ждет своего покупателя. Гебраускас отметил, что такие объекты продают долго, иногда продажа затягивается на 10 лет: "Один роскошный объект в Старом городе Вильнюса продавали 10 лет. Конечно, сказаться могло и время продажи - его выставили на продажу после кризиса. Весь рынок знал это здание, но потребовалось немало сил, чтобы его продать".

Нынешний пока еще хозяин дома - Пятрас Масюлис - решил продать здание когда им стали интересоваться посольства.