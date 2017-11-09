ФОТО. От книги "Латыши" к дизайнерской гостинице, или Сказ о непростой судьбе поместья Аннас

Дома очень похожи на людей – каждый их них не похож на других и со своей историей. В этом смысле дизайнерская гостиница Annas на территории одноименного поместья в Аматском крае воистину уникальна. И не только в этом.

Первый дворянский дом был построен там уже в середине XVIII века. Время шло, построек становилось все больше. Российская императрица Елизавета подарила поместье Аннас Вильгельму фон Фермору, род которого в те времена был связан с Россией.

В конце XVIII века поместье оказалось в распоряжении одного из богатейших и влиятельнейших родов Видземе — Транзе. Эта семья владела им до самого начала XX века. Тогда же, в конце XVIII века, в поместье жил Гарлиб Меркель, лифляндский писатель немецкого происхождения. Он стал первым немцем, который принял близко к сердцу страдания простого латышского народа. Обучая детей, он написал в Аннас свою знаменитую книгу "Латыши", в которой, не жалея черных красок, описал бедственное положение латышского крестьянства и зверства немецких помещиков. Книга вызвала эффект разорвавшейся бомбы, в особенности потому, что Меркель в ней призывал Россию вмешаться и помочь латышскому народу. Под давлением крайне негативного общественного мнения Меркель был вынужден уехать в Германию. А поместье… а поместье, естественно, осталось.

Постройки поместья не пережили огонь мировых войн и революций — так или иначе было уничтожено все, кроме амбара. Советская власть устроила в нем народный дом, после восстановления независимости там была обустроена база отдыха. А в 2009 году именно на его базе началось создание дизайнерской гостиницы Annas Hotel.

Чтобы превратить амбар в гостиницу, его надо было хорошенько перестроить. Занялась этим архитектор Весма Контере — она создала и план, и первую концепцию гостиницы. Но потом она эмигрировала в Норвегию, поэтому работу продолжила дизайнер интерьеров Даце Залите.

Как Delfi Tava Māja рассказали владельцы гостиницы, здание амбара хорошо сохранилось с древних времен, поэтому сносить его не пришлось. В итоге внешние стены и колонны остались на месте. Сначала заменили крышу, затем спереди пристроили стеклянную стену-вход, и надстроили крышу, создав просторную мансарду.

Три года назад гостиница сменила владельцев и пережила еще одну реновацию. Когда делалась гостиница, детализированного проекта не было, поэтому владельцы сами думали об отделке помещений, особое внимание уделяя использованию "зеленых" красок и материалов. Хотелось им и передать дух старинного дворянства.

Получилось, кажется, достойно. В со вкусом восстановленном поместье доступны девять просторных апартаментов, часть из них – двухэтажные. Дух старины, современные материалы и решения — что еще надо для того, чтобы на мгновение попробовать вернуться в золотые времена поместья Аннас?