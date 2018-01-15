ФОТО. От руин к возрождению исторического шарма: рассказ о мельнице Спрингшлю в Лигатне

Есть истории, которые доказывают, что не человек выбирает место, а место выбирает человека. В рассказе о мельнице Спрингшлю столько совпадений и интересных нюансов, что нет никаких сомнений: развалины мельницы просто ждали семью, которая возьмет дело в свои руки. Увидев подобное запустение, они у кого угодно опустились бы, но не у семьи Зипов, которые и решили подарить этому месту вторую жизнь и новую историю, пишет Tava Māja.

В один январский день, когда на снег не было и намека, я отправилась посетить мельницу и их хозяев. Когда после указателя "Мельница Спрингшлю" я свернула в лес, то земля внезапно оказалась покрытой белым слоем снега. Ощущения — словно в сказке. Извилистые дороги, холмы и долины — для полноты картины не хватало косули, лисы или другого животного. О том, чтобы гости приезжали с улыбкой, хозяева позаботились, установив подбадривающие указатели. Как и в большинстве случаев, дорога покрыта гравием, и, чтобы не испортить автомобиль, нужно ехать очень осторожно, но оставшиеся до конца километры скрашивали знаки с надписями "Улыбнись!", "Еще всего лишь 2 км", "Еще чуть-чуть и приедете". Мелочь, а приятно!

Подъехав к мельнице, первое впечатление было таким: "Как это — посреди глуши, где в радиусе нескольких километров нет ни души, может быть нечто столь впечатляющее?". Я не стала медлить и отправилась знакомиться с хозяевами, которые встретили меня чаем из собственноручно собранных трав.

Мечта, которая осуществилась

Хозяйка мельницы Вивиана Зипа провела по всем углам и рассказала об истории и планах на будущее. История мельницы очень пестрая когда-то здесь обрабатывали шерсть, а потом делали колодки для обуви, поэтому многие жители Лигатне до сих пор называют это место заводом деревянных башмаков. После войны мельница переживала свое самое темное время — она была заброшенной и потихоньку рассыпалась, зарастала и из впечатляющего здания превращалась в руины.

Foto: DELFI

Тогда-то и произошло судьбоносное знакомство мельницы с семьей Зипов. По словам Вивианы, они давно искали недвижимость, где рядом нет соседей, где можно наслаждаться течением времени и где поблизости есть вода. Попав сюда, они поняли, что это именно то, что они искали. Тогда здесь были одни лишь развалины, трава выросла по грудь и все заросло. Но, несмотря на печальный вид, семья знала — это то самое место. Любопытный нюанс: когда Вивиана стояла на развалинах ей привиделся званый вечер, где на лужайке танцуют женщины в вечерних платьях и мужчины в смокингах. На тот момент это казалось утопией, но через 12 лет Вивиана стояла на том же самом месте и видела своими глазами то, что когда-то себе представила.

В 2005 году семья Зипов приобрела мельницу. Полные энтузиазма, они показывали ее своим друзьям и рассказывали, где что будет и как здесь все будет выглядеть. Все остальные были настроены весьма скептически и думали, что семья сошла с ума, но сейчас поражаются предприимчивости семьи и при каждой возможности приезжают сюда в гости. Все началось со строительства небольшого бревенчатого домика, в котором жили сами, пока шло строительство. Вначале сюда приезжали только на выходных, но уже несколько лет Зипы живут здесь постоянно, оставив в Риге хорошо оплачиваемые работы и посвятив себя тому, что приносит самую большую радость. Вивиана признается, что никто не может справляться с домом лучше хозяина — управляющий это не то, и всегда нужно быть на месте, особенно если дом принимает гостей.

Foto: Privātais arhīvs

От развалин к обновленному дому

После приобретения мельницы наступила пора самой тяжелой работы — очистка развалин и благоустройство территории. По словам хозяйки, именно в момент разборки развалин здание само подсказало, что и где нужно обновить, и поэтому не было долгих дискуссий или размышлений, что и как лучше делать. Работы было много — не было ни стен, ни крыши, а только руины, которые максимально сохранены.

Дочь Вивианы — архитектор, поэтому не обошлось и без ее консультаций, но самым главным мотиватором для приведения мельницы в порядок стала свадьба сына. Он был категоричен: "Свадьба будет только в Латвии и на мельнице Спрингшлю!". Выхода не было и в 2015 году нужно было сделать все возможное и невозможное, чтобы дом был готов к торжеству и принятию гостей. Хоть это и не планировалось, но после свадьбы сына появились люди, заинтересованные в аренде дома. И летом 2016 года здесь сыграли первую свадьбу, устроили первое большое мероприятие, и аура мельницы Спрингшлю ожила.

По словам Вивианы, самая важная ценность мельницы — ее историческая аура, которую они пытались максимально сохранить. Большой зал дома — особенный по нескольким причинам — потолок сделан из массивных деревянных стволов, хоть знающие люди говорят, что в Латвии не бывает таких больших деревьев, но это и вправду стволы из местных лесов. Вызывает восхищение камин, которому подошло бы более величественное название из-за его размеров. Впечатляет и лестница, которая веден на второй, третий и четвертый этажи. Говоря об особенных вещах, Вивиана подчеркивает, что у каждой вещи здесь своя история. Любопытно, что люди отдавали вещи, которые потом попали сюда и настолько органично вписались в интерьер, что казалось, будто они созданы для него — например, пианино, комоды, радио, предметы мебели. Когда в доме появляется новая вещь и встает на свое место, кажется, будто она всегда здесь и была.

Foto: Privātais arhīvs

На стене в дом даже висит картина Ивана Шишкина "Утро в сосновом бору". Конечно, это копия, но очень уместная. Особое место на мельнице Спрингшлю отведено книгам — хозяева относятся к ним с большим пиететом и приглашают каждого, кому некуда девать книги, не выбрасывать их, а отдать на мельницу для библиотеки. Вивиана с увлечением рассказывает, как здорово подарить книгам вторую жизнь — здесь собралось уже несколько тысяч книг.

Планы на будущее

Хоть здесь и хватает работ на каждый день, хозяева уже составили планы на будущее. Поскольку это мельница, то хозяева решили не только обновить дамбу, но и пустить воду через дом, как и полагается мельницам. В планах — создание природной тропы, спа и обновление мельничного озера.