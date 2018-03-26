ФОТО. Перешли на темную сторону. Черные дома как признак элегантности

Delfi Dom Sad
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ФОТО. Перешли на темную сторону. Черные дома как признак элегантности
Foto: Instagram

Кому-то черные лома могут показаться излишне мрачными и навевающими грустные ассоциации. Но зачастую они выглядят совсем не так, а, наоборот, очень стильно и потрясающе эффектно.

Мы собрали для вас небольшую подборку черных домов со всего мира и уверяем вас, если вы хотите попробовать нечто необычное в украшении собственного жилища – рассмотрите эту вероятность! Не факт, что именно ваш дом сможет поразить в самое сердце всех ваших соседей. Но, возможно, что-то из этого вы для себя точно вынесете.

А вот небольшой частный домик, черноту которого оттеняют белые двери и окна.

А вот эти дома в Амстердаме были покрашены в черный давным-давно из-за того, что кто-то, живший в них столетия назад, скончался от чумы. Перекрашивать их с тех пор было запрещено.

А вот этот дом в Чианграе (северный Таиланд) очень похож толи на кита, толи на улитку без раковины. Одним словом, в оригинальности ему не откажешь.

A post shared by koekoeshoots (@koekoeshoots) on Mar 24, 2018 at 12:31am PDT

"На лицо ужасные, добрые внутри" (с). Ну, практически. Черный дом с чисто белой внутренней отделкой. Очень красиво и стильно.

A post shared by AS Designs (@asdesignhouse) on Mar 23, 2018 at 9:18pm PDT

Еще один частный домик. Но на этот раз черноту оттеняет не белый, а кирпичный цвет.

Тайваньский вариант черного дома.

A post shared by Rica Pao (@ricabowbow) on Mar 22, 2018 at 9:41pm PDT

Просто черного дома недостаточно: машина тоже должна быть аналогичного цвета. Это любовь!

Камень в сочетании с черным цветом также смотрится отлично.

A post shared by Libbie Freeman (@libski) on Mar 22, 2018 at 2:40am PDT

Минимализм во всей своей красе. Разумеется, черного цвета.

И собачки тоже очень довольны. Да и дом отличный.

Похоже черный цвет сейчас в тренде.

Вот еще несколько представителей "чорных-чорных" домов, которые вызывают лишь чувство восхищения.

A post shared by Killer Bee 🐝 (@beemccannn) on Mar 21, 2018 at 11:40am PDT

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Delfi Dom Sad

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