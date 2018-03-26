ФОТО. Перешли на темную сторону. Черные дома как признак элегантности

Кому-то черные лома могут показаться излишне мрачными и навевающими грустные ассоциации. Но зачастую они выглядят совсем не так, а, наоборот, очень стильно и потрясающе эффектно.
Мы собрали для вас небольшую подборку черных домов со всего мира и уверяем вас, если вы хотите попробовать нечто необычное в украшении собственного жилища – рассмотрите эту вероятность! Не факт, что именно ваш дом сможет поразить в самое сердце всех ваших соседей. Но, возможно, что-то из этого вы для себя точно вынесете.
А вот небольшой частный домик, черноту которого оттеняют белые двери и окна.
А вот эти дома в Амстердаме были покрашены в черный давным-давно из-за того, что кто-то, живший в них столетия назад, скончался от чумы. Перекрашивать их с тех пор было запрещено.
А вот этот дом в Чианграе (северный Таиланд) очень похож толи на кита, толи на улитку без раковины. Одним словом, в оригинальности ему не откажешь.
"На лицо ужасные, добрые внутри" (с). Ну, практически. Черный дом с чисто белой внутренней отделкой. Очень красиво и стильно.
Еще один частный домик. Но на этот раз черноту оттеняет не белый, а кирпичный цвет.
Тайваньский вариант черного дома.
Просто черного дома недостаточно: машина тоже должна быть аналогичного цвета. Это любовь!
Камень в сочетании с черным цветом также смотрится отлично.
Минимализм во всей своей красе. Разумеется, черного цвета.
И собачки тоже очень довольны. Да и дом отличный.
Похоже черный цвет сейчас в тренде.
Вот еще несколько представителей "чорных-чорных" домов, которые вызывают лишь чувство восхищения.