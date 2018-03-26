ФОТО. Перешли на темную сторону. Черные дома как признак элегантности

Кому-то черные лома могут показаться излишне мрачными и навевающими грустные ассоциации. Но зачастую они выглядят совсем не так, а, наоборот, очень стильно и потрясающе эффектно.

A post shared by Jane Rockett (@rockettstgeorge) on Mar 15, 2018 at 12:27am PDT

Мы собрали для вас небольшую подборку черных домов со всего мира и уверяем вас, если вы хотите попробовать нечто необычное в украшении собственного жилища – рассмотрите эту вероятность! Не факт, что именно ваш дом сможет поразить в самое сердце всех ваших соседей. Но, возможно, что-то из этого вы для себя точно вынесете.

A post shared by BLACK WORLD🖤 (@world_0f_black) on Mar 25, 2018 at 10:31am PDT

А вот небольшой частный домик, черноту которого оттеняют белые двери и окна.

A post shared by Bushel & A Peck (@bushel.and.a.peck_) on Mar 25, 2018 at 2:53am PDT



А вот эти дома в Амстердаме были покрашены в черный давным-давно из-за того, что кто-то, живший в них столетия назад, скончался от чумы. Перекрашивать их с тех пор было запрещено.

A post shared by quinnjennifer (@quinnjennifer) on Mar 24, 2018 at 7:09am PDT



А вот этот дом в Чианграе (северный Таиланд) очень похож толи на кита, толи на улитку без раковины. Одним словом, в оригинальности ему не откажешь.

A post shared by koekoeshoots (@koekoeshoots) on Mar 24, 2018 at 12:31am PDT



"На лицо ужасные, добрые внутри" (с). Ну, практически. Черный дом с чисто белой внутренней отделкой. Очень красиво и стильно.

A post shared by AS Designs (@asdesignhouse) on Mar 23, 2018 at 9:18pm PDT



Еще один частный домик. Но на этот раз черноту оттеняет не белый, а кирпичный цвет.

A post shared by j i l l i a n | r o s e (@mrs.jillianrose) on Mar 23, 2018 at 11:16am PDT



Тайваньский вариант черного дома.

A post shared by Rica Pao (@ricabowbow) on Mar 22, 2018 at 9:41pm PDT



Просто черного дома недостаточно: машина тоже должна быть аналогичного цвета. Это любовь!

A post shared by Home Decor&Style (@home.style4life) on Mar 22, 2018 at 4:10am PDT



Камень в сочетании с черным цветом также смотрится отлично.

A post shared by Libbie Freeman (@libski) on Mar 22, 2018 at 2:40am PDT



Минимализм во всей своей красе. Разумеется, черного цвета.

A post shared by Martina Krmpotić (@martina_krmpotic) on Mar 21, 2018 at 10:37am PDT



И собачки тоже очень довольны. Да и дом отличный.

A post shared by Тэя. Развиваюсь в Материнстве. (@teyasalat_life) on Mar 21, 2018 at 10:27am PDT



Похоже черный цвет сейчас в тренде.

A post shared by Kenneth Landers REALTOR (@kenneth.landers) on Mar 20, 2018 at 2:03pm PDT



Вот еще несколько представителей "чорных-чорных" домов, которые вызывают лишь чувство восхищения.