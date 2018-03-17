ФОТО. Рижская квартира за 1,250 млн. евро, которая поражает до глубины души

Дорогие квартиры удел мегаполисов уровня Лондона, Нью-Йорка и Москвы? Вовсе нет — есть чем похвастаться и Риге. Например, вот эта многокомнатная квартира, которая "ушла" за миллион, а еще 250 тыс. евро было вложено в ее ремонт и отделку, сообщает City Real Estate.

Квартира находится в реновинованном доме 1906 года на улице Юра Алунана. Но высокая стоимость обусловлена не только местом и большой площадью, но и весьма оригинальной отделкой и обстановкой. Прямо скажем — она поражает до глубины души.

Foto: Publicitātes foto

Какое бы мнение не сложилось у вас после просмотра фотографий, отрицать очевидное не получится — в отделке использованы предельно дорогие натуральные материалы (один дубовый паркет чего стоит). Да и мебель с люстрами и прочими источниками света тоже явно не из дешевых.

Всего в квартире четыре спальни, гостевая комната типа студии, кабинет, две большие ванные комнаты и "сказочная" детская. А вот и фотографии самой квартиры: