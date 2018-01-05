ФОТО: Самый высокий в мире отель откроют в Дубае

NEWSRU.com
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ФОТО: Самый высокий в мире отель откроют в Дубае
Foto: instagram.com/gevorahotel

В Объединенных Арабских Эмиратах построили самый высокий в мире отель. Высота нового 75-этажного здания - 356 метров. The Gevora hotel всего на 1 метр выше предыдущего рекордсмена - отеля JW Marriott Marquis, который также расположен в Дубае, пишет NEWSru.com.

Отель The Gevora расположился на улице Шейх Заед, популярной у туристов благодаря соседству с множеством торговых центров. Фотографии, размещенные на странице отеля в Instagram, дают представление о внутреннем убранстве роскошной гостиницы. В интерьере много золота, а с крыши открывается потрясающий вид на город.

Гостей планируют размещать в 528 номерах, расположенных на 75 этажах башни. Также в The Gevora Hotel есть бассейн, джакузи и спа-салон, четыре ресторана с восточной и средиземноморской кухней. Самый высокий в мире отель обещают открыть уже в ближайшие три месяца.

Напомним, что самое высокое здание в мире также расположено в Дубае. Открытый в 2010 году небоскреб Burj Khalifa имеет в высоту 828 метра. Но уже в 2016 году власти ОАЭ заявили, что в Дубае началось строительство еще одного небоскреба, который станет на 100 метров выше нынешнего чемпиона. Планируется, что к окончанию строительства в 2020 году башня The Tower достигнет 928 метров в высоту.

A post shared by Gevora Hotel (@gevorahotel) on Dec 12, 2017 at 10:16pm PST

A post shared by Gevora Hotel (@gevorahotel) on Dec 24, 2017 at 2:09am PST

Source info

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