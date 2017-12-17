ФОТО. Сдержанно-роскошный дом в Малибу судьи шоу X Factor. Продается!

Есть такие дома, которые выглядят как декорации для голливудского фильма из жизни каких-то очень богатых людей. Эта недвижимость в Малибу, которая продается за 18,7 млн. долларов США и пока еще принадлежит продюсеру и судье шоу The X Factor UK Саймону Коуэллу — из этой оперы.

Немалую роль в ценообразовании играет, конечно же, океан — он попросту рядом, его видно и слышно из дома. Выходишь, значит, утром на террасу — а она тут тоже есть — и наслаждаешься видом, звуками и запахами. В доме семь спален и восемь ванных комнат. Плюс теннисный корт, плюс бассейн.

Foto: Vida Press

Мягкость интерьеру придает дерево, которое используется с королевской щедростью — деревянные полы, деревянная мебель, даже вставки в стенах. При этом все выполнено в светлых тонах, а большие окна позволяют солнцу свободно литься в большие комнаты, так что обилие дерева "не давит". Впрочем, смотрите фото ниже и судите сами!