ФОТО. Шикарная квартира на Бривибас в стиле ар-деко, которую одобрил бы сам Великий Гэтсби

Delfi Dom Sad
Оставить комментарий
ФОТО. Шикарная квартира на Бривибас в стиле ар-деко, которую одобрил бы сам Великий Гэтсби
Foto: Antra Kalniņa

Квартиры, подобные этой, на нашем рынке все же редкость — не каждый день увидишь такой отличный образчик стиля ар-деко. Как нам рассказали в Knowhow Realty, эта квартира находится в доме на улице Бривибас, построенном по проекту Альфреда Ашенкампфа в 1902 году. В этом доме, к слову, жили писатель Маргерис Зариньш и поэтесса Мирдза Кемпе.

Говоря о богеме — если бы герой Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, Джей Гэтсби, жил бы среди нас в Риге, он наверняка бы одобрил эту квартиру. Идеальный образец стиля ар-деко!

Одно из неоспоримых достоинств квартиры — четырехметровые потолки. Гигантское зеркало в просторной гостинице зрительно добавляет им еще метра два. И это впечатление, что смотришь на квартиру с высоты птичьего полета, не оставляет на протяжении всего визита. Об уюте заботятся две спальни — одна в стиле ар-деко, вторая — классический югендстиль.

ФОТО. Шикарная квартира на Бривибас в стиле ар-деко, которую одобрил бы сам Великий Гэтсби
Foto: Antra Kalniņa

В квартире две не только спальни, но и ванные. Одна в нейтральных светлых тонах, а вторая явно призвана рождать ощущение праздника. Мечта каждой дамы — просторная гардеробная — тут тоже имеется. Ну очень просторная, ну очень гардеробная!

Можно заметить, что тема причудливого оформления стен не чужда владельцу — почти каждая отделана, и отделана довольно причудливо. Особенный колорит квартире придает и массивный камин с лепниной.

Составить свое собственно впечатление о жилище можно, изучив фото в альбоме ниже:

Source info

Delfi Dom Sad

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

ФОТО. Восточный дух в самом центре Риги — необычная квартира всех цветов радуги

ФОТО. Восточный дух в самом центре Риги — необычная квартира всех цветов радуги

ФОТО: Потрясающая квартира за €270 000 — с террасой-оазисом и в самом центре Риги

ФОТО: Потрясающая квартира за €270 000 — с террасой-оазисом и в самом центре Риги

ФОТО. Между роскошью и вкусом: как изнутри выглядит шестикомнатная квартира на улице Бривибас в Риге

ФОТО. Между роскошью и вкусом: как изнутри выглядит шестикомнатная квартира на улице Бривибас в Риге

ФОТО. Шикарная квартира на Бривибас в стиле ар-деко, которую одобрил бы сам Великий Гэтсби

ФОТО. Шикарная квартира на Бривибас в стиле ар-деко, которую одобрил бы сам Великий Гэтсби

Моем душевую кабину: 6 основных моментов

Моем душевую кабину: 6 основных моментов

ФОТО. Квартира для той, что хотела бы жить на Манхеттене и с Дэми Мур делиться секретами

ФОТО. Квартира для той, что хотела бы жить на Манхеттене и с Дэми Мур делиться секретами

Спим красиво: 8 идей для удобной спальни и хорошего сна

Спим красиво: 8 идей для удобной спальни и хорошего сна

Секретный способ очистить разделочную доску, о котором вам не рассказывала бабушка

Секретный способ очистить разделочную доску, о котором вам не рассказывала бабушка

подробнее
Моем душевую кабину: 6 основных моментов

Моем душевую кабину: 6 основных моментов

ФОТО. Квартира для той, что хотела бы жить на Манхеттене и с Дэми Мур делиться секретами

ФОТО. Квартира для той, что хотела бы жить на Манхеттене и с Дэми Мур делиться секретами

Смотреть, руками не трогать. Пять самых ядовитых растений, встречающихся в Латвии

Смотреть, руками не трогать. Пять самых ядовитых растений, встречающихся в Латвии (1)

Продается. Дорого. Дома знаменитых людей Латвии, которые можно купить

Продается. Дорого. Дома знаменитых людей Латвии, которые можно купить (52)

Спим красиво: 8 идей для удобной спальни и хорошего сна

Спим красиво: 8 идей для удобной спальни и хорошего сна

подробнее