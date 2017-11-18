ФОТО. Шикарная квартира на Бривибас в стиле ар-деко, которую одобрил бы сам Великий Гэтсби

Квартиры, подобные этой, на нашем рынке все же редкость — не каждый день увидишь такой отличный образчик стиля ар-деко. Как нам рассказали в Knowhow Realty, эта квартира находится в доме на улице Бривибас, построенном по проекту Альфреда Ашенкампфа в 1902 году. В этом доме, к слову, жили писатель Маргерис Зариньш и поэтесса Мирдза Кемпе.

Говоря о богеме — если бы герой Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, Джей Гэтсби, жил бы среди нас в Риге, он наверняка бы одобрил эту квартиру. Идеальный образец стиля ар-деко!

Одно из неоспоримых достоинств квартиры — четырехметровые потолки. Гигантское зеркало в просторной гостинице зрительно добавляет им еще метра два. И это впечатление, что смотришь на квартиру с высоты птичьего полета, не оставляет на протяжении всего визита. Об уюте заботятся две спальни — одна в стиле ар-деко, вторая — классический югендстиль.

Foto: Antra Kalniņa

В квартире две не только спальни, но и ванные. Одна в нейтральных светлых тонах, а вторая явно призвана рождать ощущение праздника. Мечта каждой дамы — просторная гардеробная — тут тоже имеется. Ну очень просторная, ну очень гардеробная!

Можно заметить, что тема причудливого оформления стен не чужда владельцу — почти каждая отделана, и отделана довольно причудливо. Особенный колорит квартире придает и массивный камин с лепниной.

Составить свое собственно впечатление о жилище можно, изучив фото в альбоме ниже: