ФОТО: Слишком много особняков. Николь Кидман продает дом в Теннеси за 3,45 млн долларов

Delfi Dom Sad
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ФОТО: Слишком много особняков. Николь Кидман продает дом в Теннеси за 3,45 млн долларов
Foto: Vida Press

Если вы поклонник Николь Кидман, да и просто были бы непрочь пожить по соседству, то это ваш шанс — оскароносная актриса и ее муж кантри-исполнитель Кит Урбан выставили на продажу дом в штате Теннеси стоимостью 3,45 млн долларов.

Эту недвижимость они приобрели еще десять лет назад и с тех пор она успела слегка подрасти в цене. Впрочем, вы всегда сможете оправдать это повышение тем, что теперь эта звездная пара будет у вас в соседях — ведь в 25 километрах от этого дома, в Нэшвилле, у них есть еще один особняк, с бассейном и теннисным кортом. Заезжайте поиграть по-соседски?

Площадь этого же дома — 472 кв. метра. В нем четыре спальни, гостиная, небольшой тренажерный зал, гардеробная и кабинет. Также на территории особняка есть небольшой дом для обслуживающего персонала.

Кроме этих двух объектов, у Николь Кидман и ее мужа есть еще несколько домов в Австралии, особняк в Беверли-Хиллс, а также дом-гараж на Манхэттене, оборудованный уникальной системой парковки, которая позволяет владельцу недвижимости подниматься в лифте до своей квартиры прямо на машине.

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Delfi Dom Sad

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