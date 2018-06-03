ФОТО. Собственный опыт: как построить дом за полгода

Семья Калисов несколько лет жила в Швеции и Финляндии и семь лет назад вернулась в Латвию, где построила небольшой дом в Биерини вблизи Риги. Своим опытом и историей строительства семья любезно поделилась с DELFI Tava Māja.

Мартиньш Калис и его жена Лига с двумя детьми успели пожить в Скандинавии, но свой собственный дом решили построить именно в Латвии: "Мы хотели, чтобы дом находился в зеленом месте и такой участок мы нашли в Биерини, который часто путают с Марупе. Биерини — очень зеленое место с более древней историей, чем Марупе. Сначала мы хотели восстановить старый дом, но, посчитав, во сколько это нам встанет, мы решили построить дом с нуля". Своим опытом супруги делились в блоге Ceļamkokamāju.

Мартиньш — ведущий исследователь в области молекулярной и клеточной биологии в Рижском университете Страдиня. Лига также связана с наукой и работает с клиентами в области науки и медицины. "Поскольку мы иногда работаем из дома, то в своем доме у нас есть свой рабочий кабинет, в котором, кстати, уже родилось немало важных для работы идей", — говорит Мартиньш.

Финляндия — вдохновения для дома и жизни

В 2003 году Мартиньш поступил в докторантуру Лундского университета в Швеции, и семья переехала туда. "Там родились наши дети, там же пошли в детский сад. Когда мы начали обсуждать переезд в Финляндию, нас стали отговаривать, мол, финны очень замкнутые люди и язык сложный, и вообще нигде не будет так хорошо, как в Швеции. Но после шести лет в Швеции мы все-таки переехали в Финляндию, где Мартиньш продолжил свою работу в постдокторантуре", - рассказывает Лига.

"Несмотря на все увещевания и прогнозы, в Хельсинки мы чувствовали себя как дома. Финны оказались очень интересными и добрыми людьми, у которых мы переняли отношение к жизни, видениемира и чувство стиля. Мне нравится их стиль жизни — не покупать все новое и вредить природе, чтобы потом выбросить, а покупать пользованные вещи, продавая и отдавая ненужные вещи тем, кому они нужны больше. Финны заботятся об энергоресурсах и не тратят больше электричества, чем нужно. Они думают о будущих поколениях и планете", — продолжает Лига.

Foto: Privātais arhīvs

Семья вернулась в Латвию не потому что в Скандинавии было плохо или не было возможности там жить, а потому что они считают себя латышами и хотят жить в родной Латвии.

Сколько стоит финский деревянный дом?

"Честно говоря, я не хочу называть конкретные цены, поскольку это может ввести людей в заблуждение, ведь у каждого свои потребности и желания. Любая деталь влияет на стоимость дома. Мы не выбирали материалы и технику по принципу "лишь бы подешевле", но думали о том, будем ли довольны результатом в дальнейшей жизни", — рассказывает Мартиньш.

При выборе сборных домов стоит помнить, что услуги архитектора обойдутся в сравнительно малую сумму, поскольку проект уже разработан на заводе, и остается только подогнать его под свои нужды. Однако в общей сложности сумма немаленькая.

"Цены на обустройство и мощение двора плиткой оказались намного выше, чем мы ожидали. Видимо, недостаточно хорошо изучили этот рынок. Сначала мы хотели установить автоматические ворота, но нам повезло, что у нас небольшой двор — хватает для парковки и разворота, поэтому мы немного сэкономили. Много денег ушло на покупку и установку техники — насос, сантехника, кухонная техника и оборудование. Вначале нам казалось, что за каждую мелочь нужно платить большие деньги, например, за регистрацию земли в Земельной книге, то теперь эта сумма кажется мелочью на фоне остальных расходов", — говорит Лига.

Дом мог быть готов за 4 месяца

"Фундамент начали закладывать в начале августа, а через 16 дней начали строить каркас и закончили его за 6 дней. К ноябрю закончили отделку и осталось лишь уложить паркет и установить двери. Поскольку у нас не было электричества, то не было и предусмотренных теплых полов, и укладка паркета задержалась. Очень много времени уходит на проведение инженерных сетей. Если бы у нас были готовы все коммуникации, то дом был бы готов к Рождеству, то есть через 4 месяца. Но из-за проведения электричества и водопровода это заняло полгода", — объясняет Лига.

Праздник стропил — на четвертый день

Foto: Privātais arhīvs

Супруги выбрали высокие стропила, что превратило одноэтажный дом в полутораэтажный дом с мансардой. Центральную часть под стропилами оставляют пустой, чтобы в обоих концах можно было обустроить комнаты и подвести лестницу на второй этаж. Сейчас все сделано и мансарда тоже готова.

От укладки плитки до сдачи в эксплуатацию

При входе на территорию расположена плиточная площадка в 200 кв.м. Хозяева рассказывают, что, чтобы сдать дом в эксплуатацию, они были должны обустроить эту площадку. "Не знаю почему было такое требование. Может, потому что это было указано в проекте. В любом случае нам нужно было бы выложить подъездную дорожку, а так теперь есть где и машину припарковать, и в баскетбол поиграть".

Тепловой насос — плюсы и минусы

При строительстве нового дома нужно тщательно продумать снижение расходов на электричество. По словам супругов, прошлая зима была довольно теплой и дома поддерживалась температура 22-23.5 градуса. За год использования теплового насоса расходы на электричество составили 334 евро и семья более чем довольна своим выбором.

"Важно, что такой экономии мы достигли, используя дружественный к окружающей среде способ отопления. Расходы на отопление оказались намного меньше, чем при использовании газа", — говорит Мартиньш.

Мансарда с системой рекуперации

Через три года жизни в своем доме семья решила перестроить холодный чердак в мансардный этаж.

До начала работ хозяева оборудовали рекуперационную систему, которая обеспечивает приток свежего воздуха в каждой комнате, при этом сохраняя тепло до 93%. "Хорошо, что мы не успели отремонтировать второй этаж, потому что тогда бы у нас не было возможности провести рекуперационные воздуховоды с мансарды на первый этаж. Если бы на втором этаже стены и пол были закончены, то это было бы невозможно", — радуется Лига.

Foto: Privātais arhīvs

Супруги решили провести систему рекуперации, поскольку считали, что в доме недостаточный приток свежего воздуха: "Мы постоянно проветривали дом, открывали двери и окна, теряли тепло, сами мерзли и увеличивали счет за электроэнергию", — вспоминает хозяин.

Поскольку второго этажа не было в проекте, хозяева должны были согласовать все изменения. Теперь в доме добавились лишние 42 кв.м. "Мансарда готова и можно въезжать. Когда мансарда была темная и необустроенная, казалось, что там будет очень тесно. А сейчас она похожа на маленькую квартиру с двумя спальнями, ванной и гардеробом. На верхнем этаже будут жить дети", — делится Лига.

Делиться опытом, чтобы вдохновлять себя и других

Мартиньш сам ведет блог, где рассказывает о процессе строительства дома и вдохновляет каждого, кто хочет построить такой деревянный финский дом. По словам Лиги, в Финляндии каркасные дома пользуются самой большой популярностью, поэтому у них была возможность узнать больше и вдохновиться идеями для собственного жилища. Хозяева утверждают, что в Латвии мало таких блогов, где люди делятся собственным опытом и идеями.