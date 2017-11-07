ФОТО. Стильная четырехкомнатная "мансарда" в скандинавском стиле в сердце Риги

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ФОТО. Стильная четырехкомнатная "мансарда" в скандинавском стиле в сердце Риги
Foto: Publicitātes foto

Эта квартира типа "мансарда", если так можно назвать жилое помещение площадью 125 кв. метров и имеющее четыре комнаты. Находится она в доме на улице Театра — в сердце Старой Риги.

Как нам рассказали специалисты Knowhow Realty, когда-то эта 175-метровая улочка называлась Яна тилта, но потом стала "Театральной", поскольку на нее из нынешнего здания Национальной оперы переселился 1-ый Рижский городской (немецкий) театр.

Чего в этой квартире в избытке, так это солнца — спасибо многочисленным окнам, которые смотрят, кажется, прямо на небо, а вид из них открывается самый что ни на есть крышесносный. В смысле — на рижские крыши вокруг.

ФОТО. Стильная четырехкомнатная "мансарда" в скандинавском стиле в сердце Риги
Foto: Publicitātes foto

Дизайн просторной квартиры выполнен в белых, серых и черных цветах. В тон подобрана и мебель, а все вместе — вкупе с отсутствием всего лишнего и обилием воздуха — образует так называемый скандинавский стиль. Удивительно, но выдержан он даже в ванной комнате!

Вишенкой на торте является терраса с видами, которым позавидовал бы любой Карлсон. Впрочем, совсем не надо быть шведским летающим мужчиной в самом расцвете сил, чтобы оценить всю прелесть этой квартиры. Изучайте фото ниже — и судите сами!

Source info

rus.DELFI.lv

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