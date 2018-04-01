ФОТО. Стильная скандинавская мансарда в старинном латвийском доме

Delfi Dom Sad
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ФОТО. Стильная скандинавская мансарда в старинном латвийском доме
Foto: Publicitātes foto

В последние годы квартиры типа "мансарда" переживают настоящий ренессанс, но далеко не все они могут похвастаться наличием двух уровней. Наша сегодняшняя героиня площадью 78 кв. метров на улице Стрелниеку — может.

Стильная, очень "воздушная" и ослепительно белая квартира отремонтирована совсем недавно, рассказали нам специалисты "Knowhow Realty". Она расположена в доме, построенном в 1910 году Эрнестом Полисом — одним из первых профессиональных латвийских архитекторов.

Отделана она с уважением к истории дома — в сдержанном и где-то даже солидном "скандинавском" стиле с использованием дорогих натуральных материалов. Дубовый паркет, итальянская плитка, немецкая и испанская сантехника, деревянные окна (сделанные, к слову, в Латвии), вот это все.

ФОТО. Стильная скандинавская мансарда в старинном латвийском доме
Foto: Publicitātes foto

На первом уровне нашлось место для гостиной и кухни, гостевого туалета и просторного шкафа. Наверху — спальня (без мебели, ее под свой вкус выберет будущий владелец), хозяйская ванная комната.

В целом квартира оставляет ощущение чего-то очень стильного, просторного и не по-латвийски крутого. Смотрите сами в альбоме ниже!

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Delfi Dom Sad

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