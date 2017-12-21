ФОТО. Уютный дом в чужой стране: рассказ латышской семьи, которая живет в Норвегии

Delfi Dom Sad
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ФОТО. Уютный дом в чужой стране: рассказ латышской семьи, которая живет в Норвегии
Foto: Privātais arhīvs

Поговорка "Дом там, где ты" появилась не просто так. Многие считают, что нигде нельзя почувствовать себя так хорошо, как дома, а другие доказывают, что дом может быть даже в другой стране, если рядом есть семья. Tava Māja рассказывает об одной семье, которая обустроила уютную квартиру почти без лишних вложений, благодаря творческим идеям и ручному труду.

Кристине с семьей переехала в Норвегию семь лет назад. При переезде они взяли с собой минимум вещей — ровно столько, сколько уместилось в легковой автомобиль и микроавтобус. С собой привезли стиральную машину, холодильник, книги, матрас для сына, кухонную утварь и еще несколько бытовых мелочей. Со всем нажитым семья вселилась в меблированную квартиру, что очень облегчило переезд. Однако уже через год владелец выставил квартиру на продажу и семье пришлось искать новое жилье. Тогда Кристине с семьей нашли квартиру в 10 км от центра Осло, в тихом и спокойном районе с небольшим двориком. Дом был далеко не самый новый, но в квартире был деревянный пол и это сразу же подкупило всю семью.

ФОТО. Уютный дом в чужой стране: рассказ латышской семьи, которая живет в Норвегии
Foto: Privātais arhīvs

На вопрос "Есть ли что-то в Латвии, по чему вы скучаете в Норвегии?" Кристине ответила, что поначалу они долго не могли привыкнуть к стенам, выкрашенным в белый цвет, но потом уже не могли представить другие стены — белый цвет делает помещение светлее, просторнее и его проще комбинировать с мебелью и аксессуарами. Кристине рассказывает, что ощущение уюта первоначально создает сама семья, и лишь потом предметы и обстановка. Однако комнатные растения, подушки, пледы и покрывала, в которые можно закутаться вечером, книги и свечи — неотъемлемая часть уюта.

Через несколько лет выяснилось, что диван уже свое отслужил, и пришлось искать новый. Кристине изучила популярный норвежский портал объявлений Finn.no, где люди бесплатно отдают или продают за бесценок ненужную мебель. Но безуспешно — за качественной мебелью здесь идет настоящая охота. Так появилась идея создать диван своими руками.

ФОТО. Уютный дом в чужой стране: рассказ латышской семьи, которая живет в Норвегии
Foto: Privātais arhīvs

Вооружившись деревянными паллетами, Кристине принялась за работу — сама строгала, забивала гвозди и грунтовала дерево. "До этого я перекопала все материалы в интернете и результат служил нам верой и правдой. А год назад мы нашли по объявлению новый диван, а старый переделали в журнальный столик. Прежний столик рядом с диваном выглядел крошечным, поэтому я сняла матрас со старого дивана и получился новый большой стол", — рассказывает о своей работе Кристине.

Интересная история и у белого телефонного столика, который вначале был коричневым. Его Кристине нашла у одного дома — люди обычно выбрасывают ненужные им вещи: "Люди наводили порядок в квартире и все ненужное сложили у дверей. То, что я хотела, уже забрали, но потом я увидела столик. В тот момент я подумала, что он мне не нужен, но затем появилась идея, как его освежить, и мы забрали его домой. Любопытно, что больше всего комплиментов получает именно этот столик". По словам Кристине, очень важно быть терпеливым и использовать все возможности, потому что именно так появляются самые интересные вещи и идеи.

ФОТО. Уютный дом в чужой стране: рассказ латышской семьи, которая живет в Норвегии
Foto: Privātais arhīvs

Кристине смеется, что, как и Рига, их квартира никогда не будет завершена, потому что она постоянно все меняет и улучшает. Например, каждую осень перед длинной зимой Кристине носится по дому и все переставляет. В этом году к изменениям присоединился образ жизни ZeroWaste (жизнь без отходов), поэтому она избавилась от многочисленных кружек-чашек, которыми не пользуется каждый день. Особенно рад этому укладу муж Кристине, потому что без лишних вещей в доме стало действительно уютно и приятно жить. Так же в этом году Кристине оборудовала уголок для чтения, о котором давно мечтала.

В доме невозможно не заметить любовь к домашним растениям — они гармонично размещены в каждой комнате, создавая более уютную атмосферу. Лаконичный интерьер дополняют аккуратные аксессуары — стеклянные колбы, цилиндрические вазы, книги под цветочными горшками и свечи в каждой комнате. Настоящий образец уюта для тех, кто хочет создать красивое жилище с минимальными вложениями, ведь самое главное — захотеть и сделать.

Фото квартиры:

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Delfi Dom Sad

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