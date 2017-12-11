ФОТО. В гостях: современный шик в историческом пространстве или квартира художника в центре Риги

Tava Māja побывал в гостях у художника и дизайнера Ингуса Густавсона и поговорил с ним не о его работе, а о его доме. Сам Ингус говорит, что здесь особенно нечего фотографировать и скоро он переезжает в другое место, но, как известно — нет ничего более постоянного, чем что-то временное, поэтому предлагаем вам заглянуть в место силы рижского художника.

Интерьер под цветочный горшок

Ингус живет здесь 6 лет, и он первый, кто поселился здесь после пожара. Огонь основательно повредил дом, пламя добралось аж до третьего этажа. Попав в гостиную, невозможно не заметить высокие потолки с подвесной потолочной панелью. Оказывается, эта панель еще и прячет то, что не удалось красиво исправить после пожара. Высокие потолки делают помещение воздушным, и именно обилие света и воздуха подкупили дизайнера.

Ингус рассказал, что первым предметом в этой квартире появилась лампа внушительных размеров. Он и сам делает масштабные лампы, но эту создал другой автор. Для того, чтобы ее привезти, потребовался особенно большой грузовик, да и установка также была не из легких,но все закончилось хорошо и лампа по-прежнему один из любимых предметов интерьера Ингуса.

Изначально интерьер был очень светлым — все было белым, кроме светло-серого дивана, который и сейчас стоит в гостиной. Изменения в интерьере продиктовала сансевиерия — "щучий хвост" — в большом черном горшке, которую привезли из деревни. Тогда стало понятно, что горшок сюда не подходит, и было решено изменить интерьер. Открытые полки заменили на шкафчики, чтобы не скапливалась пыль, а белый цвет заменили на черный. Именно в сочетании белого, черного и серого цветов художник чувствует себя комфортнее всего, поэтому считает, что ив новом доме будут преобладать эти цвета.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Друзья и родня смеются, потому что не верят, что в этой квартире вообще кто-то живет — настолько стерильной она выглядит.

Ингус не из тех людей, которые создают неизменный интерьер. За 6 лет жизни здесь эта квартира видела много изменений — раньше здесь был кофейный столик, менялись художественные работы на стенах, а сейчас, по словам Ингуса, остались те, с которыми хочется стареть вместе.

Любимое место Ингуса — кровать, потому что нигде так хорошо не высыпается как дома. Но еще одно место силы — обеденный стол, за которым бурлит жизнь. За ним собираются гости, здесь происходят самые интересные беседы, здесь он работает, и здесь же празднует.

Сквозь арочные окна видно городское движение и Ингус хотел выделить их форму, поэтому не стал занавешивать их шторами. Однако, если вдруг понадобится отделиться от внешнего мира, то можно опустить жалюзи. Особенно хозяин любит эти деревянные окна зимой, когда сквозь них пробирается свежий воздух: "Ни с чем не сравнимое удовольствие".

От коллекции сковородок до минимализма

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

На вопрос, где же он прячет свои вещи, потому что все выглядит так опрятно, Ингус улыбается: "Друзья и родня тоже смеются, потому что не верят, что в этой квартире вообще кто-то живет — настолько стерильной она выглядит". Однако квартира не специально прибрана к приходу TavaMāja, она всегда является таковой и в такой среде художник и живет.

За последние пару лет Ингус избавился от большинства вещей, в том числе и от телевизора. Когда-то он не мог себе представить жизнь без него, но вскоре он стал ему мешать. В новой квартире Ингус также собирается жить без телевизора. Еще пару лет назад Ингус был рабом вещей — у него даже было 5 сковородок, хоть он практически и не готовил. Теперь он избавился от этой мании и очень хорошо себя чувствует — чем меньше вещей, тем лучше.

Нельзя не обратить внимание на дизайнерскую посуду в квартире, автором которой является сам Ингус. В спальне стоит родоначальница этой посуды — лампа из банок. Все с этого и началось — у Ингуса было представление, какой должна быть лампа, и он сделал ее из старых банок. А из отрезанных донышек появилась стильная посуда. Многие художники не держат дома своих работ, но в доме Ингуса есть и его рисунки, и посуда — одна служит вазой, а в другой можно хранить фрукты или сделать рождественский венок.