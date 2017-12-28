ФОТО. В гостях у шеф-повара Нормунда Барановскиса в его стильной квартире в Марупе

Если вы следите за инстаграмом шеф-повара Нормунда Барановскиса, то должны были заметить не только вкусную еду, но и вкусные интерьеры. Неужели это его дом?! Delfi Tava Māja напросился в гости чтобы узнать все из первых рук.

Нормунд действительно относительно недавно — около года назад — переехал в Марупе. До этого молодая семья из трех человек жила в старом доме в романтическом Агенскаленсе вместе с родителями. Теперь — нет, не в доме, а в квартире в Марупе. На вопрос, не жалко ли было менять такой дышащий стариной и вдохновлявший многих художников район на "молодой и дерзкий" пригород, Нормунд ответил, что наоборот — хотелось перемен.

Их хотелось настолько сильно, что из старого дома в новую квартиру не взяли практически ничего. Вот разве что пару стульев, да кресло-качалку. Стулья старинные, видавшие виды. Их отреставрировали и получились всем стульям стулья — ныне такие можно найти только за очень большие деньги. А кресло-качалка нашла убежище в спальне. Там же расположился и письменный стол, который Нормунд сделал собственноручно. Давно хотел — и вот, мечты сбываются.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

В квартире полно динамиков, но большая их часть довольно искусно замаскирована. Это результат компромисса — жена не хотела видеть их вовсе, однако музыка играет в жизни Нормунда важную роль. Так что "колонки" есть даже в ванной комнате!

Площадь квартиры немногим менее 80 квадратных метров и, по словам Нормунда — это в самый раз. Во всяком случае пока, пока они живут втроем с маленькой дочкой, у которой есть своя комната с улучшенным и покрашенным папой кукольным домиком, уголком с вещами и письменным столом.

Важнейшее помещение, конечно же кухня — в ней день начинается, в ней и заканчивается, именно там собираются гости. Можно было бы накрывать стол и в гостиной, но на кухне, как это часто бывает, уютнее.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Поскольку Нормунд — шеф-повар, то можно было бы подумать, что кухня в его до… квартире будет какой-то особенной. Гигантской, с огромным столом и множеством ультрасовременных кухонных гаджетов. Но нет — кухня самая обычная. А из инструментов — отличные доски и ножи. По словам Нормунда, большего и не надо. В последнее время он "заболел" минимализмом и старается не собирать дома вещи, которые не нужны каждый день. Поэтому семья время от времени вещи даже раздает — им не надо, а кому-то очень пригодится.

Чего в квартире в достатке — так это чистоты, порядка и ощущения домашнего уюта. Педантом себя Нормунд не считает, скорее аккуратным человеком. Говорит, что тягу к порядку и чистоте ему "подарила" обязательная служба в армии. А еще в доме всегда должно быть много зелени. Весной, летом и осенью — цветы, а зимой их место занимают овощи и фрукты.

Помимо порядка и фруктов в доме Нормунда часто бывают и гости. Тогда в квартире рождается особая атмосфера — хозяин готовит, голодные гости ждут результатов и развлекают семью разговорами. Поэтому ответ Нормунда на вопрос, что он может посоветовать нашим читателям, прост — празднуйте праздники дома и наслаждайтесь особой домашней атмосферой!