Хотя Старая Рига и несравнима с районами частных домов, там тоже хватает впечатляющих квартир — и не только своим дизайном или местоположением, но и видом, который открывается из ее окон. Эта квартира, с которой нас познакомило агентство по недвижимости Latio — одна из таких.

Квартиры в Старой Риге, особенно двухэтажные, нечасто попадают на рынок. Эта находится в Яня Сета — более центрального квартала в Риге не существует. Здание кирпичное, построенное в 1875 году. Квартира расположена на 4-5 этажах, а, значит, из ее окон открывается впечатляющий вид на старый город.

На первом этаже квартиры — жилая комната, объединенная с кухней, а также ванная. На втором — холл и спальня. Уют помещениям придает обильное использование дерева. А шарм — разное оформление окон, которые к тому же являются и частью потолка — на недостаток естественного освещения владельцам жаловаться не придется. Общая площадь квартиры — 67,2 кв. метра, а как она выглядит — смотрите на фото.