ФОТО, ВИДЕО: Чудная мельница-дом под Талси, которую купил и восстановил итальянец-инженер

Delfi Dom Sad
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ФОТО, ВИДЕО: Чудная мельница-дом под Талси, которую купил и восстановил итальянец-инженер
Foto: Publicitātes foto

Можно ли в Латвии купить мельницу XIX века, восстановить ее и превратить в жилой дом, да так, чтобы она сохранила статус памятника? Опыт Джузепе Рикарди, который уже много лет живет в Латвии (он женился на латышке), показывает — да, можно.

Валдгальская мельница расположена под Талси. Построили ее в 1840 году и до 1921 года она принадлежала семье барона фон Фиркса. Потом, разумеется, как и с многими зданиями на территории Латвии, с ней случались разные нехорошие вещи, пока в 2000 году ее не выкупил Рикарди. Сам он — инженер и архитектор, так что хотя состояние мельницы было ужасным, работа закипела.

В итоге шестиэтажная мельница площадью 266 кв. метра (плюс опоясывающий ее "балкон" площадью еще 20 "метров") была восстановлена с сохранением исторического облика. И превращена в жилой дом. "Вертикально" ее соединяет лестница и подъемник для вещей.

ФОТО, ВИДЕО: Чудная мельница-дом под Талси, которую купил и восстановил итальянец-инженер
Foto: Publicitātes foto

Внутри — кухня, четыре спальни, гостевая комната, кабинет и ванная. За тепло "отвечает" камин и дом-мельница вполне обитаем и зимой, хотя сам хозяин самые холодные месяцы предпочитает проводить на родине, в Италии.

Сейчас мельница — место туристическое, при желании ее можно посетить в рамках экскурсии, которую проводит сам Джузепе. Несколько лет назад, кстати, он уже рассказывал о том, как восстанавливал и приводил в порядок заброшенное здание — смотри видео под альбомом с фотографиями!

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Delfi Dom Sad

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