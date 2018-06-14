ФОТО. Вилла "Корабль": владелец эстонского бюро недвижимости выставил свой дом на продажу

Delfi Dom Sad
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ФОТО. Вилла "Корабль": владелец эстонского бюро недвижимости выставил свой дом на продажу
Foto: Uus Maa Kinnisvarabüroo
DELFI Dekor

В Эстонии выставлена на продажу вилла владельца одного из крупнейших бюро недвижимости в Эстонии Uus Maa Kinnisvarabüroo. Роскошный дом с панорамным видом на Таллинн имеет частный пляж и собственную скважину, которая позволяет следить за качеством воды. Эксклюзивная вилла носит гордое название — "Корабль" и стоит "всего" 890 тысяч евро.

Вилла находится в тихой и безопасной деревне закрытого типа со шлагбаумом, где есть собственный пляж.

Дизайн интерьера виллы, которая носит величественное название “Корабль”, выполнен в стиле фанк, архитекторы Muru&Pere. Дом полностью реновирован в 2011 году.

Всего в доме 5 комнат, в каждой из которых — собственная ванная комната, а из окон открывается живописный панорамный вид на Таллинн. Из окон одной спальной комнаты открывается завораживающий вид на море.

В доме есть большой балкон — также с видом на море — и две террасы. Приватный двор красиво оформлен посадками, есть и свой пруд. Уникальный металлический каркас гарантирует прочность дома на столетия. При вилле есть два гаража, банный комплекс и мини-бассейн.

Роскошная вилла продается вместе с мебелью, в цену входят и уникальные картины морской тематики, написанные известным художником специально для этого дома.

Из окон виллы открывается уникальный вид на Таллинскую бухту — можно наслаждаться видами кораблей. Неподалеку от деревни есть порт, где можно держать яхту своей мечты.

Деревня, в которой расположена эта роскошная вилла, имеет свою собственную скважину, что обеспечивает невысокую цену за воду и позволяет следить за качеством воды.

Больше фотографий виллы в галерее:

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Delfi Dom Sad

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