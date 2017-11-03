ФОТО. Вилла Сирены Уильямс выставлена на продажу за $12 млн. — заглянем внутрь?

rus.DELFI.lv
Оставить комментарий
ФОТО. Вилла Сирены Уильямс выставлена на продажу за $12 млн. — заглянем внутрь?
Foto: Caters News/Scanpix/LETA/Vida Press

Теннисистка Сирена Уильмс недавно родила ребенка и потому сменила место жительство, переехав в Беверли-Хиллз. А свой старый дом выставила на продажу за 12 млн. долларов. Нет желания купить?

Постройка возведена еще в 1935 году, так что это дом пусть и не самый красивый по нынешним стандартам, зато с историей. Но внутри Уильямс, конечно же, все переделала под себя.

В усадьбе шесть спален, спортивный зал (конечно же!), бассейн во дворе, большая столовая и бесчисленное количество "вспомогательных" помещений. Каждая комната обставлена по-своему, но в общем стиле, который многие называют "музейным". Впрочем, Уильямс там нравилось.

Source info

rus.DELFI.lv

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

ФОТО. Скромность+. Гостевой домик в Бауске площадью всего 12 кв.м

ФОТО. Скромность+. Гостевой домик в Бауске площадью всего 12 кв.м

ФОТО. В сердце Старой Риги: уютная двухэтажная квартира с отличным видом и архитектурой

ФОТО. В сердце Старой Риги: уютная двухэтажная квартира с отличным видом и архитектурой

ФОТО: Миллионер Бенита Садауска сдает свой дом в Юрмале за 8500 евро в месяц

ФОТО: Миллионер Бенита Садауска сдает свой дом в Юрмале за 8500 евро в месяц

Готовимся к зиме: Как самостоятельно почистить шубу

Готовимся к зиме: Как самостоятельно почистить шубу

ФОТО. Вилла Сирены Уильямс выставлена на продажу за $12 млн. — заглянем внутрь?

ФОТО. Вилла Сирены Уильямс выставлена на продажу за $12 млн. — заглянем внутрь?

Порядок вещей. Как правильно и красиво раскладывать одежду в шкафу

Порядок вещей. Как правильно и красиво раскладывать одежду в шкафу

8 причин сменить кухонные шкафчики на открытые полки

8 причин сменить кухонные шкафчики на открытые полки

ФОТО: Как выращивают

ФОТО: Как выращивают "саженцы" хризантем в Цесисе (плюс советы и приемы садоводам)

подробнее
Порядок вещей. Как правильно и красиво раскладывать одежду в шкафу

Порядок вещей. Как правильно и красиво раскладывать одежду в шкафу

Осенний талисман. То, чего вы не знаете о каштане

Осенний талисман. То, чего вы не знаете о каштане

Как почистить забитый слив в ванной? Пять простых шагов

Как почистить забитый слив в ванной? Пять простых шагов

8 причин сменить кухонные шкафчики на открытые полки

8 причин сменить кухонные шкафчики на открытые полки

ФОТО. Вилла Сирены Уильямс выставлена на продажу за $12 млн. — заглянем внутрь?

ФОТО. Вилла Сирены Уильямс выставлена на продажу за $12 млн. — заглянем внутрь?

подробнее