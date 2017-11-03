ФОТО. Вилла Сирены Уильямс выставлена на продажу за $12 млн. — заглянем внутрь?

Теннисистка Сирена Уильмс недавно родила ребенка и потому сменила место жительство, переехав в Беверли-Хиллз. А свой старый дом выставила на продажу за 12 млн. долларов. Нет желания купить?

Постройка возведена еще в 1935 году, так что это дом пусть и не самый красивый по нынешним стандартам, зато с историей. Но внутри Уильямс, конечно же, все переделала под себя.

В усадьбе шесть спален, спортивный зал (конечно же!), бассейн во дворе, большая столовая и бесчисленное количество "вспомогательных" помещений. Каждая комната обставлена по-своему, но в общем стиле, который многие называют "музейным". Впрочем, Уильямс там нравилось.