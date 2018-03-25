ФОТО. Впихнуть невпихуемое. Как на 38 квадратных метрах устроить жилье на все 50

Мы продолжаем окоту за нетрадиционными интерьерами. На сей раз речь пойдет о, фактически, двухэтажной или, если хотите, "1,5-этажной" квартире, с которой работает Knowhow Realty.

Общая площадь жилья составляет 50 квадратных метров, однако находится оно в квартире площадью всего 38 квадратных метров. "Лишние" 12 метров образовались за счет второго уровня, на котором все обустроено для детей.

Планировка квартиры максимально (кто-то даже скажет "излишне") открыта — спрятаться можно разве что в закутке для хранения вещей (на котором так и написано: "Склад"), да в ванной комнате. Ванная тоже поражает — деревянными балками под потолком. Где вы еще видели такое чудо? Полы, кстати, тоже деревянные.

Несмотря на то, что каждый "квадрат" используется максимально рационально, ощущения зажатости не возникает — спасибо белым стенам и потолке, а также большим окнам, расположенным значительно выше, чем это принято. Так высоко, что создается ощущение: мы говорим о лофте.

Мнения в редакции относительно этого жилища разделились — кому-то оно безумно нравится, кому-то не нравится категорически. Полярность мнений — это ли не признак действительно чего-то необычного? Смотрите фото и судите сами!