Где квартиры дешевле: сравниваем Латвию, Литву, Эстонию и Украину

Delfi Dom Sad
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Где квартиры дешевле: сравниваем Латвию, Литву, Эстонию и Украину
Foto: LETA

На специализированных порталах ежедневно появляется информация о продаже новых квартир и домов. Какое жилье ценится и какие цены на него в разных странах – Литве, Латвии, Эстонии и Украине выяснил портал rus.delfi.lt.

Оказывается, самые дорогие квартиры - в Эстонии, а самое дешевое - на Украине. Чаще всего во всех странах продают квартиры.

В Эстонии по данным, сайтов KV.ee и City24.ee, квартиры составляют 65% всех предложений жилой недвижимости. Для сравнения: сейчас продают 12 000 квартир и 6000 домов. По площади большая часть – 7170 – объектов площадью 50-100 кв. м. Площадь 5244 объектов - до 50 кв. м – это либо малогабаритные квартиры либо небольшие дома. Площадь 4452 объектов превышает 100 кв. м, 80% - это жилые дома.

Где квартиры дешевле: сравниваем Латвию, Литву, Эстонию и Украину
Foto: LETA

В Таллине на данный момент продают больше 5000, в других городах – больше 12 000 квартир и домов.

В Латвии, по данным City24.lv, квартиры составляют 75% всего выставленного на продажу жилья. Там продают 9000 квартир и 3000 домов. В 1571 предложении площадь объектов - до 50 кв. м, в 4299 – 50-100 кв. м, а в 4819 – больше 100 кв. м. Большая часть всех объектов – 58% – продается в Риге.

В Литве, по данным Aruodas.lt и Domoplius.lt, продают 11 000 квартир и 10 000 домов. Почти поровну. Площадь 5784 объектов - до 50 кв. м, 9693 - от 50 до 100 кв. м и 7268 - больше 100 кв. м. Около 30% всех объектов продают в Вильнюсе.

Где квартиры дешевле: сравниваем Латвию, Литву, Эстонию и Украину
Foto: AFP/Scanpix

На Украине, по данным DOM.RIA.com (продукт эстонской компании RIA.COM Marketplaces), квартиры составляют 70% всего продаваемого жилья. Там продают 80 000 квартир и 30 000 домов. Площадь 41 424 объектов - меньше 50 кв. м, 61 640 - от 50 до 100 кв. м, 26 329 - больше 100 кв. м. В Киеве продают всего 15% от общего количества объектов.

По сравнению с Таллином, Ригой и Вильнюсом - это небольшой показатель. По сравнению со странами Балтии, на Украине продается больше всего квартир площадью до 65 кв. м. Такие квартиры в стране считаются основой рынка недвижимости. Однако в последнее время стали строить больше нового жилья – строят многоквартирные дома, размер квартир в которых в основном составляет 100 кв. м.

В Таллине в 2017 г. квадратный метр жилья стоил 1700 евро, в 2018 г. цена увеличилась на 12% и сейчас составляет 1961 евро. Самая дешевая недвижимость в Эстонии в Мыйзакюле – около 40 евро за кв. м, а, к примеру, в Тарту - 1500 евро. В районах цена колеблется в пределах 16-1700 евро. Большим спросом пользуется не только небольшое жилье, но и дорогие апартаменты.

Где квартиры дешевле: сравниваем Латвию, Литву, Эстонию и Украину
Foto: AP/Scanpix/LETA

В Риге квадратный метр жилья в среднем стоит 1390 евро. За последний месяц цена увеличилась на 1%. Для сравнения: в Таллине за месяц цена выросла на 7,5%. Цена на жилье в 30-50 км от Риги составляет в среднем 524 евро за квадратный метр. В Риге большим спросом пользуются квартиры по цене 700-900 евро за кв. м, или однокомнатные квартиры.

В Вильнюсе квадратный метр жилья в среднем стоит 1500 евро. За год цены увеличились на 3,6%. В Каунасе за год цена выросла на 4,8%, в Клайпеде – на 2,4%.

На Украине недвижимость сейчас дешевеет. В марте и в апреле цены упали на 2,8%. В Киеве квадратный метр жилья в среднем стоит 831 евро. А в округах квадратный метр жилья в среднем стоит 366-724 евро. Низкий уровень доходов украинцев способствует популярности 1 или 2-комнатных квартир.

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Delfi Dom Sad

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