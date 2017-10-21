Водолей (20 января — 18 февраля): винтаж и эклектика

Эксцентричность и нарушение правил — ваш конек. Вы тяготеете к изобретательному дизайну с ностальгическими акцентами. Вам скучен традиционный дизайн, вы себя чувствуете хорошо, когда смешиваются узоры, совмещается несовместимое. А винтажные и старинные вещицы необязательно должны быть функциональными — один лишь вид затейливого предмета приносит вам эстетическое удовольствие.