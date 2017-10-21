Водолей (20 января — 18 февраля): винтаж и эклектика
Эксцентричность и нарушение правил — ваш конек. Вы тяготеете к изобретательному дизайну с ностальгическими акцентами. Вам скучен традиционный дизайн, вы себя чувствуете хорошо, когда смешиваются узоры, совмещается несовместимое. А винтажные и старинные вещицы необязательно должны быть функциональными — один лишь вид затейливого предмета приносит вам эстетическое удовольствие.
- 1. Рыбы (19 февраля — 20 марта): спокойное побережье
- 2. Овен (21 марта — 19 апреля): прямые линии индустриального стиля
- 3. Телец (20 апреля — 20 мая): грубая романтика
- 4. Близнецы (21 мая 20 июня): современный деревенский дом
- 5. Рак (21 июня — 22 июля): уютное хюгге
- 6. Лев (23 июля — 22 августа): смелая экзотика
- 7. Дева (23 августа — 22 сентября): современный минимализм
- 8. Весы (23 сентября — 21 октября): середина прошлого века
- 9. Скорпион (22 октября — 21 ноября): шэбби-шик
- 10. Стрелец (22 ноября — 21 декабря): богемский стиль
- 11. Козерог (22 декабря — 19 января): неотрадиционный стиль