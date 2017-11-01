Как почистить забитый слив в ванной? Пять простых шагов

Конечно, в магазине всегда можно найти живительные химикалии, которые "проедят дыру" в том, что забило слив в ванной. Однако, как вам скажет любой сантехник, ничего хорошего в этой довольно агрессивной химии для труб нет. Поэтому в идеале надо немного запачкать руки.

Вам понадобятся: отвертка, пластиковый хомутик для стягивания проводов, ножницы, уксус, пищевая сода и тряпка для мытья посуды. Не повредит и пара резиновых перчаток — чтобы на самом деле не запачкать рук.

Шаг 1: снимите решетку, защищающую слив (с помощью отвертки, если она привинчена).

Шаг 2: уберите видимую грязь с решетки и верхней части слива (резиновые перчатки!).

Шаг 3: сделайте ножницами "насечки" на пластиковом хомутике, а затем "погружайте" его в слив и делайте вращательные и "выковыривательные" движения. Повторяйте до тех пор, пока не вытащите из трубы всю возможную гадость (по большей части это будут волосы).

Шаг 4: Засыпьте в слив 100 граммов соды и залейте ее 100 мл уксуса, накройте слив тряпкой. Дайте смеси "побурлить" в сливе в течение 10 минут, после чего смойте максимально горячей водой.

Шаг 5: Поставьте на место решетку слива и примите горячий душ — вы его заслужили!