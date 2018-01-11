Как правильно: Строим дом, который не захочется перестраивать

Что учесть при строительстве дома, чтобы жить в нем было удобно и через много лет? Этом вопросом задался портал Houzz.ru и нашел на него ответы.

Комнаты, в которые вы заходите, только чтобы вытереть пыль; дом, каждый сезон обрастающий пристройками, а также участок с разноплановыми хозпостройками — все это верные признаки непродуманного проекта.

Личный опыт

Свой первый дом для постоянного проживания я начал строить десять лет назад. И сейчас, оглядываясь в то время, очень сожалею, что рядом не оказалось надежного советчика-архитектора.

То есть советчики, конечно, были: нашли немало ошибок, помогли вписать пейзажи в окна, лестницу в пролет, а шкафы и кровати — в комнаты. Но несмотря на отсутствие явных просчетов, дом все равно оказался неудобным. Все дело в том, что стремясь реализовать пожелания заказчика и придать объекту законченный вид, редкий проектировщик принимает во внимание, что с годами все мы меняемся.

Предыстория такова: в этом дачном доме я планировал жить почти круглый год — благо до работы добираться ненамного дольше, чем из квартиры в петербургском "спальнике". Мы с женой изучили множество проектов и взяли за основу самое ходовое и, на наш взгляд, практичное решение: просторная двусветная кухня-гостиная с камином и гостевая комната на первом этаже, спальни — в мансарде.

Обычно такие коттеджи позиционируют, как "дом для семьи из трех поколений, в котором любят принимать гостей". Но через пять лет бабушка жить в мансарде отказалась: ей стало тяжело подниматься по лестнице. Поэтому она начала обживать гостевую комнату, а заодно и весь первый этаж. Двухлетний Артем "скитается" по дому: спит то с родителями, то с бабушкой, когда мы уезжаем в город. Гостей мы принимать любим, но только когда бабушка уезжает.

Сегодня я уверен: дом для семьи из трех поколений — это утопия. А постоянно жить с бабушками и дедушками под одной крышей, какими бы замечательными ни были отношения — плохая идея. Еще хуже — пытаться привязать к родительскому дому взрослеющих детей: во-первых, им надо учиться, думать о карьере и своей семье, во-вторых, они все равно уедут. Но это лично мое мнение и лично мой опыт. И, конечно же, все описанное — совершенно не повод отказывать себе в реализации мечты о семейном доме. Он может быть и родовым гнездом, и точкой притяжения для семьи, и местом встреч с друзьями. Но, как мне кажется, — только при совпадении следующих условий:

У всех представителей разных поколений семьи должен быть не просто свой угол в доме, а отдельный выход и свой кусочек участка.

В проект необходимо закладывать возможности развития.

Но как это сделать и что учесть? Давайте разбираться.