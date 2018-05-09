Как во дворце. 8 способов украсить интерьер золотой отделкой

Delfi Dom Sad
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Сияющий стеллаж и держатели для книг
Как во дворце. 8 способов украсить интерьер золотой отделкой
Foto: Shutterstock

Если вы стеснялись использовать золото в интерьере или смешивать металлы, то сейчас самое время попробовать. Отделка золотом сейчас в тренде, поэтому смело экспериментируйте во всех комнатах — от кухни до простых аксессуаров своими руками, пишет The Spruce.

Обновите ванную и трубы

Если вы думали, что золото плохо смотрится в ванной, то подумайте еще раз. Золото великолепно смотрится в светлых и темных ваннах и замечательно сочетается с отделкой под мрамор или травертин. Главное правило — сделать золото лишь акцентом, а не единственной цветовой схемой.

Если в ванной или в туалете у вас стоит раковина с открытыми трубами, то попробуйте покрыть их золотым спреем. Обязательно выберите такой тип краски, который соответствует материалу труб (пластик или металл).

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Сияющий стеллаж и держатели для книг

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Delfi Dom Sad

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