Как во дворце. 8 способов украсить интерьер золотой отделкой

Если вы стеснялись использовать золото в интерьере или смешивать металлы, то сейчас самое время попробовать. Отделка золотом сейчас в тренде, поэтому смело экспериментируйте во всех комнатах — от кухни до простых аксессуаров своими руками, пишет The Spruce.

Обновите ванную и трубы

Если вы думали, что золото плохо смотрится в ванной, то подумайте еще раз. Золото великолепно смотрится в светлых и темных ваннах и замечательно сочетается с отделкой под мрамор или травертин. Главное правило — сделать золото лишь акцентом, а не единственной цветовой схемой.

Если в ванной или в туалете у вас стоит раковина с открытыми трубами, то попробуйте покрыть их золотым спреем. Обязательно выберите такой тип краски, который соответствует материалу труб (пластик или металл).