Кирпич, панели или монолит: что теплее?

К сожалению или к счастью, но мы живем в таком климате, где времена года все еще сменяют друг друга. И хотя они уже превратились не в известные нам с детства весну, лето, осень и зиму, а в "грязь", "грязь замерзла" и "грязь засохла", теплые дома для нас все еще актуальны. Как и актуален вопрос – в каком доме теплее: кирпичном, панельном или монолитном?

Кирпич или панель?

Большинство далеких от строительства людей уверены: кирпичный дом – самый теплый. Некоторые в своей аргументации идут еще дальше, утверждая, что дома из кирпича "дышат", поэтому жить в них не просто теплее, но и уютнее.

На самом же деле в вопросе "Что теплее?" есть два момента: эмоциональное восприятие того или иного проекта и его реальные технические характеристики.

Психологически человеком гораздо лучше воспринимаются постройки из кирпича, а вот к панелям такой любви никто не испытывает. Часто люди упоминают, что в панельных домах плохая звукоизоляция и вообще ветер свистит в швах. Отчасти это правда, поскольку панели чаще всего используют для строительства эконом-жилья с высокой скоростью возведения, а вот настоящие дома люкс-класса строятся из других материалов. Поэтому покупатели, задумываясь о выборе жилья, привыкли воспринимать панельные дома как самые холодные.

Что же касается технических характеристик, то если мы посмотрим на удельную теплоемкость различных материалов, то окажется, что удельная теплоемкость кирпича (0,88 кДж/кг) не слишком то превышает аналогичный показатель газо- и пенобетона (0,84 кДж/кг), зато сильно проигрывает, например, дубу (2,3 кДж/кг). Так что нам теперь переходить на высотные дома из дуба? Вряд ли. Зато эти показатели ясно демонстрируют тот факт, что никакой существенной разницы между постройками из кирпича и панелей нет.

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Ранее, в советское время, существовала проблема со стыками в домах из-за плохого качества материалов, но сейчас большинство панелей избавлены от подобных проблем. Кроме того, большинство людей ошибочно считают, что тепло теряется через стены. Но на самом же деле холодно в доме в первую очередь из-за окон, кровли и плохо сделанной вентиляции.

Таким образом, напрашивается вывод: тепло в доме сильно зависит от того, насколько современные технологии использовались при его строительстве. Если речь идет про недавно возведенный панельный дом, то тепло в нем будет точно также, как и в кирпичном. Если же вы покупаете квартиру в панельном доме, возраст которого составляет 30+ лет, то, скорее всего, вам таки будет холоднее.

Если же говорить о долговечности конструкции, то ни один из упомянутых вариантов не может дать гарантии сохранения тепла в течение десятков лет.

Монолит

Считается, что возведенные по монолитной технологии дома теплее обычных панелек из-за отсутствия у них щелей и стыков, в которые мог бы задуть ветер. Но в основе монолита все те же самые материалы, о которых шла речь выше: кирпич, газо- и пеноблоки.

Что действительно влияет на температуру внутри дома, так это сложность архитектурного проекта. Т.е. чем проще дом, тем теплее в нем будет, а вот большое количество углов и выступающих частей может оказаться проблемой.

И последний момент, о котором нельзя забывать – это утеплитель. Если при утеплении дома были правильно соблюдены все технологии и слой утеплителя оказался достаточного размера, то в доме будет тепло и уютно. Если же при строительстве были допущены ошибки, то в нем будет холодно и некомфортно жить.