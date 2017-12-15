Круги, оливки и плетенка: 16 тенденций интерьера, которые ждут нас в 2018 году

Совсем недавно производитель красок Pantone, посовещавшись с ведущими дизайнерами планеты, "назначил" на 2018 год самым актуальным ультра-фиолетовый цвет. А это значит, что в ближайшее время нас со всех сторон будут окружать предметы именно этого цвета. Но это не единственное обновление в интерьере, которое нас ждет. House Beautiful рассказывает, какие еще тенденции дизайна нас ждут в 2018 году.

Лаванда

Светло-розовый оттенок Millennial Pink, который пару лет был бессменным хитом, понемногу сдает свои позиции, уступая цвету лаванды и фиолетовому. Нежный лавандовый тон подчеркивает более темные и насыщенные акценты интерьера.

Контрастная палитра

Насыщенные цвета отлично уравновешиваются светлыми тонами и выглядят очень эффектно. Если вы не знаете, какой цвет выбрать в качестве сильного, то остановитесь на зеленом — это цвет природы и бессмертной классики.

Круглые рисунки

Геометрические фигуры поп-прежнему удерживают одну из ведущих позиций, и похоже, что круг станет новым треугольником. Наденьте на декоративные подушки наволочки с круглым принтом или поклейте обои с круглым рисунком и пространство заиграет совершенно по-новому.

Тон в тон

Парадоксально, но мебель и стены одинакового цвета выглядят очень здорово, особенно, если мебель с уникальным рельефом или необычной формы.

Медные акценты

Внимание дизайнеров переключилось с хромированной стали на золотистые оттенки меди, которые выглядят легко и тепло. Это хорошая альтернатива привычному и холодному блеску стали.

Пестрые палитры

Дизайнеры рекомендуют использовать в интерьере сочетания цветных металлов, глубоких оттенков, бархатной обивки и элегантного черного и белого мрамора. Вместо деревянных панелей попробуйте лакированные — этот вариант дает больше свободы в выборе цвета и отделки и делает помещение уникальным.

Оливково-зеленый цвет

Зеленый цвет медленно, но верно возвращается в интерьеры — особенно популярны его оливковый и шартрез оттенки, которые выглядят мягче изумрудного, и подходят тем, кто хочет создать спокойный и уютный интерьер.

Натуральные материалы

Использование натуральных материалов становится все более и более распространенным. Благодаря их безопасности и прочности, вы можете создать красивое помещение, которые выдержит проверку временем.

Плетеные текстуры

Плетеные коврики, мебель и корзины для хранения станут одним из хитов следующего сезона. Это недорогой способ придать дому природный шарм и легкость.

Обои с агатовым рисунком

Обои с агатовым рисунком пока можно увидеть в единичных бутиках и магазинах, но в следующем году они войдут на масс-маркет и станут очень популярными.

Цветные плинтусы

В 2018 одной из тенденций интерьера станет отделка комнат цветными плинтусами. Здесь использован темно-серый плинтус, и он не выглядит скучно — его дополняют белый и синие цвета.

Новая плитка

Плитка "кабанчик" стала беспроигрышным вариантом отделки и ремонта, однако в последнее время "кабанчик" подрос — и теперь используется плитка больших размеров. Это не только выглядит элегантнее, но за ней еще проще ухаживать.

Теплые цвета

В моду возвращаются теплые цвета — желтый, красный, коралловый, сдвигая с трона холодную палитру и нейтральную пастель.

Бархатная отделка

Не факт, что этот тренд продлится долго, но "выстрелит громко". Бархат заставляет любой цвет выглядеть дорого — будь то красный, синий или даже желтый.

Смелые узоры

Возвращение крупных и ярких рисунков порадует многих. Цветочные, животные, геометрические принты смотрятся особенно живописно.

Люстры из небольших мастерских

В последнее время внимание дизайнеров перешло со скандинавских производителей светильников на частные мастерские, создающие штучные экземпляры — люстры, бра, светильники. Приобретя такой светильник, вы будете точно уверены, что такого больше нет ни у кого.