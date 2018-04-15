Не слишком ли много дерева? 13 ФОТО насквозь "натурального" дома в Юрмале

Delfi Dom Sad
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Не слишком ли много дерева? 13 ФОТО насквозь "натурального" дома в Юрмале
Foto: Publicitātes foto

Деревянная архитектура в Латвии в тренде. При этом деревянная она для всех по-разному. Кто-то ограничивается лишь обшивкой, кто-то налегает на интерьер, кто-то уважает деревянную мебель (особенно дубовую). А владельцы этого дома прониклись духом дерева целиком и полностью.

Дом, который сдается в аренду через City Real, находится в Дзинтари в Юрмале. При взгляде на него снаружи вы поймете, что он деревянный. Зайдя внутрь убедитесь, что и там все деревянное. И дерево в нем никто стыдливо не прячет, скорее, наоборот. Но ответ на вопрос "не слишком ли много дерева" скорее "нет", чем "да". Может быть благодаря тому, что в доме площадью 205 кв. метров действительно много свободного пространства?

Первый этаж дома отдан гостиной с кухней. В объединенном помещении — камин и гигантский солидный обеденный стол. На втором этаже три спальни, в одной из которых "живет" деревянный сундук.

Больше деталей — на фото в альбоме!

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Delfi Dom Sad

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