Нескучная плитка: 10 способов обновить надоевший интерьер

Delfi Dom Sad
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Цементная плитка
Нескучная плитка: 10 способов обновить надоевший интерьер
Foto: Shutterstock

Если вы думаете, что плитке место только на полу и в санузлах, то это уже давно не так. Плиткой отделывают кухонные фартуки, прихожие, стены и камины, выкладывают узоры и делают плитку акцентом интерьера. Good Housekeeping рассказывает, как эффектной освежить интерьер с помощью плитки.

Многие дизайнеры интерьеров призывают отказаться от устаревших стереотипов использования плитки и использовать ее не только как чисто функциональный материал, но и как возможность создания уникального декора.

В последнее время плитка переживает свое второе рождение. Благодаря новым технологиям, можно создать плитку любой формы, размера, цвета и дополнить ее узором, рисунком, текстурой и рельефом. Она стала отличным способом придать интерьеру законченность и сделать его необычным.

Популярность плитки также возросла — 88% домовладельцев используют плитку для напольного покрытия на кухне, а 33% из них выбирают керамическую или фарфоровую плитку. Причем при укладке напольной плитки не ограничиваются одним ее видом, а с помощью нескольких видов выкладывают так называемые "коврики".

Форма плитки также предоставляет поле для фантазии — люди часто выбирают шестиугольную, ромбовидную или фигурную плитку, выкладывают ее зигзагом или в виде пчелиных сот.

Более того, плиткой отделывают не только стены и полы — умельцы используют мозаичную или марокканскую плитку для украшения старинной мебели.

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Цементная плитка

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Delfi Dom Sad

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