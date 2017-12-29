О чем стоит задуматься перед покупкой старого дома

Delfi Dom Sad
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О чем стоит задуматься перед покупкой старого дома
Foto: Jørgen Håland / cc

В Латвии все чаще встречаются ситуации, когда старые дома обретают новых хозяев. Конечно, это замечательно, но важно помнить о том, какие трудности возникают при попытке привести такое жилье в порядок.

Как правило, старые сельские дома не соответствуют современным требованиям, поэтому восстановление может потребовать больших инвестиций, чем строительство нового дома.

Коммуникации

Дома, построенные в первой половине прошлого века, часто не имеют инженерных коммуникаций, если не считать электричества. При покупке старого дома обычно приходится заботиться о том, чтобы обеспечить жилье отопительной системой, водоснабжением и канализацией.

Крыша

Крыши старых домов часто выглядят привлекательно, но они редко доживают до наших дней в нормальном состоянии. Если крышу много лет не ремонтировали, вам придется приложить для этого массу усилий. Даже если крыша внешне выглядит удовлетворительно, важно проверить прочность конструкций изнутри. Обратите внимание на пятна, которые могут свидетельствовать о влажности.

Фундамент

Для старинных деревенских домов характерна крупная деформация, из-за которой здание оседает. От это возникают повреждения пола, стен и потолков. В свое время в качестве фундамента могли использоваться большие камни с известковым раствором. Со временем такая основа размывается.

Окна и двери

В старинных зданиях окна и двери практически всегда повреждены. К тому же, они часто не обеспечивают помещения достаточным количеством света. При ремонте двери и окна часто расширяют. Вам надо считаться с тем, что это отразится на внешнем облике постройки.

Чердак

Чердак в сельском доме – это фантастическое место, но для того, чтобы находиться там в зимние месяцы, потребуется утепление. Важно, чтобы чердачное покрытие было качественным по всему периметру.

Планировка

Большинство старых домов не слишком подходит для перепланировки, так как там имеется лишь одна внутренняя несущая стена. С другой стороны, в плане функциональности такие здания довольно удобны. Например, кухни часто совмещаются со столовой, что соответствует современным тенденциям.

При написании статьи использовалась книга ''Māja laukos'' издательства ''Valters un Rapa'', 2003.

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Delfi Dom Sad

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