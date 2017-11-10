Почему топливные брикеты лучше дров — и как выбрать самые качественные

Те, кому приходится топить дровами или углем как минимум слышали о существовании топливных брикетов, а может быть даже уже пытались выбрать наиболее подходящие. Но что о них надо знать и как выбрать самые качественные? Давайте разбираться вместе с Delfi Tava Māja и специалистом фирмы "Ošukalns" Дависом Даболиньшем.

Топливный брикет — это, грубо говоря, спрессованные отходы. Брикеты делают из самых разных горючих материалов, от сена и торфа до опилок и стружки вполне благородных видов деревьев. Хорошие топливные брикеты от дров и угля отличаются повышенной теплоемкостью — в среднем тонна брикетов легко заменяет примерно три кубометра дров. Их также не надо сушить, проще хранить, они не маркие, не грозят рукам занозами и при сгорании оставляют меньше пепла. А значит, и печь чистить надо реже (хотя чистить все равно придется, предупреждает специалист).

Наконец, топливный брикет — намного более "зеленый" способ отопления. Фактически вы топите не полезными ископаемыми (уголь, торф) и не плохо восполняемым природным ресурсом (дрова), а отходами, которые в противном и в лучшем случае превратились бы в компост.

Отличительная особенность топливных брикетов — они, выражаясь бытовым языком, дают очень много жара. Поэтому, предупреждает специалист, кто первый раз пробует топить брикетами, тот должен делать это осторожно. Иначе можно легко "перетопить".

Выбор топливных брикетов на рынке широк — производителей много, материалов тоже. Специалист советует покупать напрямую у производителя — только у него можно выяснить все детали и досконально узнать все о "своем" брикете.

Как и какие брикеты выбрать

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Самый простой способ проверки топливного брикета — бросить его на землю. Хороший брикет от удара не теряет форму, поскольку крепко спрессован. Важно также, чтобы упаковка брикета не была повреждена. Неизвестно, сколько он будет у вас хранится, а главный и самый жестокий враг топливного брикета в нашем климате — сырость.

Побродив по форумам Delfi Cālis и послушав людей, которые активно экспериментируют с топливными брикетами, мы выяснили, что "хвойные" варианты нравятся покупателям менее всего. Считается, что они довольно дороги, при этом при горении выделяют характерный и не всем нравящийся запах. Наибольших комплиментов удостоились брикеты из березы, осины и тополя — очень теплоемкие и долго горят. Ну а бывалые вообще охотятся за брикетами из коры дерева. Говорят, ну очень долго горят.

Что до формы, то ценители советуют брать "граненые" — квадратные или прямоугольные брикеты. Круглые и цилиндрические не так удобно хранить.

Многие используют брикеты только для растопки, а потом подкидывают в печь дровишки или дают стране уголька. Это вполне допустимо.

Что касается хранения топливных брикетов — делать это надо в сухом месте и, разумеется, подальше от источников огня. "Сухость" вообще является ключевым качеством хорошего топливного брикета. И специалисты, и опытные "пользователи" брикетов не устают повторять на разные лады — не вскрывайте упаковку раньше времени и при покупке обязательно убедитесь в ее целостности!