Правда и выдумки: Об опасных материалах для стройки и ремонта

Все ли натуральное так безопасно? Как отличить маркетинг от заблуждений по неведению? "Не надышаться" во время ремонта и спать спокойно после него помогут азы теории "экологии материалов", о которых рассказывает Houzz.ru.

Краски для стен, пола, окон

Про них вы, скорее всего, знаете все и без меня — пахучие, с резким запахом вреднее тех, что на водной основе. Токсичным здесь является растворитель.

Как мы ошибаемся: думаем, что краски на органических растворителях вредят только здоровью рабочих. Дескать, кто наносил — тот вынужденно нюхал дрянь. К сожалению, и после высыхания многие составы выделяют большое количество летучих органических соединений (ЛОС), таких как ксилол, стирол, бензол, толуол и т.п. Не катастрофа, но и приятного мало.

Что делать: использовать краски на органических растворителях только для наружных работ. Да, они прочнее и прослужат дольше. Но лучше не красить такими стену в подъезде многоквартирного дома и не покупать такую для санузла. При покупке банки с краской обратите внимание на значки международных систем экологической сертификации, такие как голубой ангел или листок жизни (максимально безопасные).

Но что делать, если вы уже всё покрасили и только сейчас обнаружили, что краска, вероятно, была вредной? Или постоянно чувствуете ее запах — проветривание не помогает. В таких случаях обычно предлагают:

переделать ремонт, удалив краску вместе со шпаклевкой;

организовать систему приточно-вытяжной вентиляции;

купить очиститель воздуха и / или периодически распылять в воздухе специальные средства для его очистки;

приобрести несколько крупных растений, способных активно очищать воздух.

Методы устранения загрязнения и их комбинации подбираются уже в индивидуальном порядке.