Правда и выдумки: Об опасных материалах для стройки и ремонта

Delfi Dom Sad
1 комментарий
1 10
Клей для пола
Правда и выдумки: Об опасных материалах для стройки и ремонта
Foto: Shutterstock

Все ли натуральное так безопасно? Как отличить маркетинг от заблуждений по неведению? "Не надышаться" во время ремонта и спать спокойно после него помогут азы теории "экологии материалов", о которых рассказывает Houzz.ru.

Краски для стен, пола, окон

Про них вы, скорее всего, знаете все и без меня — пахучие, с резким запахом вреднее тех, что на водной основе. Токсичным здесь является растворитель.

Как мы ошибаемся: думаем, что краски на органических растворителях вредят только здоровью рабочих. Дескать, кто наносил — тот вынужденно нюхал дрянь. К сожалению, и после высыхания многие составы выделяют большое количество летучих органических соединений (ЛОС), таких как ксилол, стирол, бензол, толуол и т.п. Не катастрофа, но и приятного мало.

Что делать: использовать краски на органических растворителях только для наружных работ. Да, они прочнее и прослужат дольше. Но лучше не красить такими стену в подъезде многоквартирного дома и не покупать такую для санузла. При покупке банки с краской обратите внимание на значки международных систем экологической сертификации, такие как голубой ангел или листок жизни (максимально безопасные).

Но что делать, если вы уже всё покрасили и только сейчас обнаружили, что краска, вероятно, была вредной? Или постоянно чувствуете ее запах — проветривание не помогает. В таких случаях обычно предлагают:

  • переделать ремонт, удалив краску вместе со шпаклевкой;
  • организовать систему приточно-вытяжной вентиляции;
  • купить очиститель воздуха и / или периодически распылять в воздухе специальные средства для его очистки;
  • приобрести несколько крупных растений, способных активно очищать воздух.

Методы устранения загрязнения и их комбинации подбираются уже в индивидуальном порядке.

1 10
Клей для пола

Source info

Delfi Dom Sad

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Стоп-хлам: 25

Стоп-хлам: 25 "одноразовых" советов для каждой комнаты, которые помогут убираться меньше

7 запахов в доме, которые нельзя игнорировать

7 запахов в доме, которые нельзя игнорировать

Домашние предатели. Топ-5 вещей, по которым дизайнер интерьеров узнает о вас все

Домашние предатели. Топ-5 вещей, по которым дизайнер интерьеров узнает о вас все

ФОТО. Новые жильцы каждый день: стильная квартира для иностранных гостей

ФОТО. Новые жильцы каждый день: стильная квартира для иностранных гостей (5)

ФОТО. Рижская квартира за 1,250 млн. евро, которая поражает до глубины души

ФОТО. Рижская квартира за 1,250 млн. евро, которая поражает до глубины души (7)

Spogulis priekšnamā jeb koridorā

Стоит ли делать перепланировку за счет прихожей? Топ-5 аргументов "за" (и шесть "против")

8 вещей, которые портят интерьер любой квартиры

8 вещей, которые портят интерьер любой квартиры

В Киеве откроют первый в мире хостел в вагонах метро

В Киеве откроют первый в мире хостел в вагонах метро

подробнее
ФОТО. Рижская квартира за 1,250 млн. евро, которая поражает до глубины души

ФОТО. Рижская квартира за 1,250 млн. евро, которая поражает до глубины души (7)

8 вещей, которые портят интерьер любой квартиры

8 вещей, которые портят интерьер любой квартиры

Когда высевать семена на рассаду по Лунному календарю в марте 2018 года

Когда высевать семена на рассаду по Лунному календарю в марте 2018 года

Брысь, животное: 7 способов отвадить котов от вашей дачи

Брысь, животное: 7 способов отвадить котов от вашей дачи (117)

Цветотерапия: как цвет вашей спальни влияет на вашу жизнь

Цветотерапия: как цвет вашей спальни влияет на вашу жизнь

подробнее