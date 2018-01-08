Прощай, нержавейка и белые кухни. 10 главных трендов в интерьере в 2018 году (и с чем мы попрощались)

Delfi Dom Sad
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В тренде в 2018 году
Прощай, нержавейка и белые кухни. 10 главных трендов в интерьере в 2018 году (и с чем мы попрощались)
Foto: Shutterstock

2018 год вступил в свои права. Дизайнеры и эксперты в области интерьера предвещают год, полный смелых решений. Яркие изумрудные тона, бархат и медь будут сочетаться вместе с изделиями из натуральных материалов. Если же в Ваших планах сделать небольшой ремонт или обновить свой интерьер, портал Сountry Living расскажет, чему стоит отдавать предпочтение, а чего лучше избегать в нынешнем году.

Прощаемся с ними

1. Белая кухня

Как стало понятно еще осенью 2017 года, белые кухни постепенно выходят из моды. В новом году стоит обратить внимание на природные оттенки древесины, а также нейтральные тона, такие как кремовый, голубой и серый.

2. Раковины: белые и из нержавеющей стали

Вместо них на кухню приходят раковины из меди, которые успели произвести большое впечатление в интерьере за последние годы. Профессионалы также советуют выбирать каменные мойки.

3. Акцент одной стены

Акцентная стена была модным приемом декора в 80-ых и 90-ых годах. Сегодня для того, чтобы украсить комнату и придать ей дополнительный изыск, при проведении отделочных работ вы можете оставить все как есть. Отличной идеей станет также обивка стен тканью или акцентный потолок.

4. Надписи

С одной стороны, надписи на подушках в стиле "Любовь" или "Мой дом – моя крепость" могут создавать дополнительный уют. С другой стороны, сама концепция устаревает. Исключением остаются лишь винтажные постеры или таблички, которые за время успели стать предметом искусства. По советам дизайнеров, самое время искать более оригинальные способы самовыражения.

5. Хаотичные архитектурные элементы

Эксперты убеждены, что для каждого архитектурного элемента имеется свое место. Поэтому соломенные висюльки в дверном проеме вряд ли будут смотреться в квартире хай-тек, а мраморные колоны в пригородном домике. Когда квартира или дом выдержан в одном стиле, то смотрится это куда более гармонично.

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В тренде в 2018 году

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Delfi Dom Sad

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