Розетки и выключатели в доме: где, сколько и как планировать?

Мало в каком доме совсем нет удлинителей и тройников, а если где-то их нет, там люди подумали об источниках электричества заранее и правильно все распланировали. Как последовать их примеру? Очень просто, достаточно придерживаться этих простых правил.

Высота

Оптимальная высота для розеток — либо сразу над плинтусом, либо на уровне бедра взрослого человека. В первом случае они идеальны для напольной техники и временных "пожирателей электричества" вроде пылесоса, во втором помогут подключить любые приборы, стоящие на столах и прочих высоких поверхностях.

Спальня и гостиная

В сугубо "развлекательных" и "рекреационных" помещениях розетки нужны у кроватей и диванов, ибо питают они обычно лампы и торшеры. Поэтому по-хорошему розетки надо планировать у каждого отдельностоящего кресла и по обе стороны от кроватей и диванов — даже в том случае, если пока там никаких настольных ламп нет. В гостиной потребуются источники питания для домашней электроники и их, кстати, может быть довольно много. Не помешает розетка также у входа и в самом "глухом" углу — для временных потребителей вроде пылесоса.

"Домашний офис"

Если в комнате предполагается место для активной работы за компьютером, у него надо оборудовать дополнительные розетки. Компьютер и монитор, колонки и принтер — все это потребители электроэнергии и каждому нужна розетка. У рабочего стола есть также смысл оборудовать специальные USB-розетки, которые позволят запитать мобильные устройства через USB-шнур.

Кухня

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Шнуры кухонной техники предполагают близкое наличие источника живительной электроэнергии и редко бывают длиннее одного метра. Поэтому расположение холодильника, микроволновки, хлебопечки, мультиварки и прочих "гаджетов хозяйки" лучше продумать заранее и запланировать розетки соответствующим образом. Хорошо работают скрытые розетки в столах (для "мелочи" типа тостера). Помните, что варочные поверхности, духовые электрошкафы и прочие "тяжелые" потребители подключаются через особые трехфазные розетки — консультируйтесь со специалистом!

Ванная комната

Если вы намерены использовать ультрамодные вещи типа ванны с телевизором или гидромассажной панели, то подумайте об их питании заранее. Для обычных приборов вроде электробритвы или фена подойдут стандартные розетки у зеркала, либо (что еще лучше) скрытно вмонтированные в шкафчик, подальше от влаги и брызг. Стиральная машина, разумеется, также нуждается в электричестве и лучше бы об этом вспомнить не в последний момент.

Коридор и прочие кладовки

В "служебных" помещениях розетки понадобятся разве что для настольной лампы, пылесоса или утюга, то есть их не должно быть много. Надежнее всего расположить их по периметру помещения, а не оборудовать несколько гнезд в углу.

Где ставить выключатели

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Выключатели всегда располагаются у входа в помещение и потому единственный вопрос — высота. В типовых советских домах их традиционно располагали на высоте плеча взрослого человека, однако сейчас повсеместно прижился "европейский" вариант — на высоте опущенной руки. В этом случае выключатели доступны и для детей, а взрослые могут включать свет даже если заходят в дом с пакетами и сумками в руках.

Какие бывают выключатели

Помимо обычных выключателей есть масса экзотичных вариантов, которые могут здорово облегчить жизнь. Например, программируемый, на который можно "повесить" разные источники электричества в комнате и легко и просто управлять не только светом, но и кондиционером или шторами. Выключатели с датчиком движения способны "понять", что в комнате нет людей и погасить свет, экономя энергию. Беспроводные выключатели удобны тем, что их можно вывести на стену, в которой отродясь не было проводов. Выключатели типа "Master-off", установленные у входной двери, позволяют включать и выключать хоть все электроприборы в доме нажатием на одну кнопку (можно задать и исключения вроде питания холодильника) — выходя из дома им можно "щелкнуть" и не думать об оставленном утюге.