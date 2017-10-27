Все, что вам для этого нужно, это вода и несколько долек лимона. А сам способ выглядит следующим образом:
- Нарезаем лимон так, как вам нравится больше – дольками, кружочками или вообще захочется. Выкладываем его на дно кастрюли;
- Доливаем в кастрюлю воды таким образом, чтобы она закрывала дно. Лимоны при этом не обязательно должны быть полностью покрыты водой;
- Ставим кастрюлю на плиту и дожидаемся, когда вода закипит. Ждем некоторое время, пока она кипит, и лимоны делают свое "чистое" дело;
- Оставьте кастрюлю остывать. После слейте воду и выкиньте лимоны. На дне может остаться небольшой слой грязи, но его легко можно очистить губкой. В итоге перед вами окажется точно такая же чистая кастрюля, как и была ранее, до этого "небольшого недоразумения".