Самый простой и быстрый способ отмыть пригоревшую кастрюлю

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Каша, картошка, макароны... забыв о том, что они варятся у нас на плите, мы вынуждены отскребать остатки еды со дна кастрюли и проветривать квартиру. К счастью, проветривается помещение быстро, а для того, чтобы отмыть кастрюлю есть очень быстрый и действенный способ.