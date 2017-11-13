Считаем сантиметры: какой высоты поставить лампу и как повесить шторы

Все мы время от времени (а в случае ремонта так и вообще постоянно) задаемся вопросом о том, как далеко от дивана поставить журнальный столик, как высоко повесить картину и на каком расстоянии от пола должны висеть шторы? Вот ответы на эти вопросы и не говорите, что мы не предупреждали.

На самом деле, прежде чем вы маниакально начнете отмерять каждый сантиметр, подумайте – какого результата вы хотите добиться. Иногда внутренние ощущения работают намного лучше сухих цифр.

Окна

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Если вы хотите, чтобы окно казалось выше, чем оно есть на самом деле, то карниз нужно вешать ближе к потолку. Минимальное же расстояние, которое нужно отступить от окна – 5 сантиметров.

Если есть желание визуально расширить окно, то нужно вешать более длинный карниз. Идеальная длина карниза – на 20-50 сантиметров шире окна.

Что касается гардин, то если у вас одна гардина, то ее ширина должна как минимум в два раза превышать ширину окна. Если гардин две, то каждая из них должна быть, как минимум, шириной с окно.

Длина же штор должна быть такой, чтобы полотно касалось пола или даже было чуть длиннее, примерно на 5 сантиметров.