Считаем сантиметры: какой высоты поставить лампу и как повесить шторы

Все мы время от времени (а в случае ремонта так и вообще постоянно) задаемся вопросом о том, как далеко от дивана поставить журнальный столик, как высоко повесить картину и на каком расстоянии от пола должны висеть шторы? Вот ответы на эти вопросы и не говорите, что мы не предупреждали.
На самом деле, прежде чем вы маниакально начнете отмерять каждый сантиметр, подумайте – какого результата вы хотите добиться. Иногда внутренние ощущения работают намного лучше сухих цифр.
Окна
Если вы хотите, чтобы окно казалось выше, чем оно есть на самом деле, то карниз нужно вешать ближе к потолку. Минимальное же расстояние, которое нужно отступить от окна – 5 сантиметров.
Если есть желание визуально расширить окно, то нужно вешать более длинный карниз. Идеальная длина карниза – на 20-50 сантиметров шире окна.
Что касается гардин, то если у вас одна гардина, то ее ширина должна как минимум в два раза превышать ширину окна. Если гардин две, то каждая из них должна быть, как минимум, шириной с окно.
Длина же штор должна быть такой, чтобы полотно касалось пола или даже было чуть длиннее, примерно на 5 сантиметров.