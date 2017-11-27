Скандинавский интерьер: 13 способов сделать зиму уютнее

Чем ближе Рождество, тем раньше темнеет, и тем меньше мы видим солнце и вообще дневной свет. Кстати, это сильно влияет на наше самочувствие и настроение. Как пережить это темное время года? The Spruce охотно делится хитростями скандинавов, которые, не смотря на жизнь в северных широтах, сохраняют оптимизм и жизнелюбие.

Полюбите зиму

На улице холода и вы застряли дома неизвестно на сколько. Но что хуже – ваш дом похож на темную пещеру, а не на уютную гавань. Неудивительно, что весь день вы ходите понурыми.

Скандинавский стиль поможет вам решить эту проблему. Северным зимам не занимать суровости, мрачности и темноты. Но это не пугает скандинавов — более того, они раскрашивают свои комнаты в светлые тона, уютно обставляют их, заваривают кружечку ароматного чая или какао и наслаждаются непогожими деньками в полном покое и уюте.

Предлагаем вам несколько способов перехитрить холодное время года. Ведь кто лучше сможет об этом рассказать, если не сами скандинавы?