Скандинавский интерьер: 13 способов сделать зиму уютнее

Delfi Dom Sad
Оставить комментарий
1 14
Пледы толстой вязки
Скандинавский интерьер: 13 способов сделать зиму уютнее
Foto: Shutterstock

Чем ближе Рождество, тем раньше темнеет, и тем меньше мы видим солнце и вообще дневной свет. Кстати, это сильно влияет на наше самочувствие и настроение. Как пережить это темное время года? The Spruce охотно делится хитростями скандинавов, которые, не смотря на жизнь в северных широтах, сохраняют оптимизм и жизнелюбие.

Полюбите зиму

На улице холода и вы застряли дома неизвестно на сколько. Но что хуже – ваш дом похож на темную пещеру, а не на уютную гавань. Неудивительно, что весь день вы ходите понурыми.

Скандинавский стиль поможет вам решить эту проблему. Северным зимам не занимать суровости, мрачности и темноты. Но это не пугает скандинавов — более того, они раскрашивают свои комнаты в светлые тона, уютно обставляют их, заваривают кружечку ароматного чая или какао и наслаждаются непогожими деньками в полном покое и уюте.

Предлагаем вам несколько способов перехитрить холодное время года. Ведь кто лучше сможет об этом рассказать, если не сами скандинавы?

1 14
Пледы толстой вязки

Source info

Delfi Dom Sad

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

ФОТО. Стильная четырехкомнатная

ФОТО. Стильная четырехкомнатная "мансарда" в скандинавском стиле в сердце Риги

Своими глазами: в каких домах живут шведы и как устроен их быт (ФОТО)

Своими глазами: в каких домах живут шведы и как устроен их быт (ФОТО)

Скандинавский минимализм в интерьере: идеи, которые можно позаимствовать

Скандинавский минимализм в интерьере: идеи, которые можно позаимствовать

Скандинавский интерьер: 13 способов сделать зиму уютнее

Скандинавский интерьер: 13 способов сделать зиму уютнее

Как правильно стирать постельное белье – и четыре ошибки, которые вы при этом делаете

Как правильно стирать постельное белье – и четыре ошибки, которые вы при этом делаете

Не шторами едиными: 11 вариантов украшения окон в доме

Не шторами едиными: 11 вариантов украшения окон в доме

Дача зимой — как часто топить, чтобы мороз не повредил здание?

Дача зимой — как часто топить, чтобы мороз не повредил здание?

Как улучшить вид из окна: шесть советов

Как улучшить вид из окна: шесть советов

подробнее
Как правильно стирать постельное белье – и четыре ошибки, которые вы при этом делаете

Как правильно стирать постельное белье – и четыре ошибки, которые вы при этом делаете

10 мест в вашем доме, где прячется плесень

10 мест в вашем доме, где прячется плесень

Хлорка не чистит, пылесосы не вредят коврам… 10 мифов об уборке и чистке

Хлорка не чистит, пылесосы не вредят коврам… 10 мифов об уборке и чистке

Не шторами едиными: 11 вариантов украшения окон в доме

Не шторами едиными: 11 вариантов украшения окон в доме

Дача зимой — как часто топить, чтобы мороз не повредил здание?

Дача зимой — как часто топить, чтобы мороз не повредил здание?

подробнее