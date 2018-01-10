Создаем интерьер в стиле хюгге: семь главных вещей, которые нужно знать

Как мы уже писали ранее, стиль хюгге – это нечто такое, что объединяет почти все скандинавские страны. Хюгге – это уют, комфорт, тепло, свет и спокойствие. Хюгге – это тот самый стиль интерьера, который как нельзя лучше подходит к нашей серой и унылой зимней погоде. Как самостоятельно устроить его у себя дома рассказывает Delfi.

Расставьте семейный винтаж

Стиль хюгге – это обязательно семья и семейные ценности. А, значит, в интерьере просто обязано быть некоторое количество милых мелочей, напоминающих вам о членах вашей семьи. Это может быть небольшая фарфоровая статуэтка, доставшаяся вам от бабушки, или старая детская игрушка вашей мамы, или фотография начала XX века, на которой изображены ваши пра-пра-прабабушка и пра-пра-прадедушка. Все идет в ход и вместе образует то самое ощущение уюта.

Создайте теплый искусственный свет

Серая унылая погода не является для нас чем-то удивительным. Особенно сейчас, когда и выходить, и возвращаться с работы приходится затемно. Поэтому не удивительно, что поклонники хюгге любят свет. Долгими зимними вечерами этот свет им обеспечивают свечи или горящий камин.

Если камину у вас в доме взяться неоткуда, а против свечей активно возражают члены семьи, то атмосферу хюгге можно устроить при помощи ламп с абажурами или плафонами. В одном углу торшер, в другом – парочка бра и вот вы уже практически добились желаемого эффекта.

Предусмотрите места для всех членов семьи и парочки друзей

Стиль жизни хюгге – это частое общение с семьей и друзьями. Но это не бурные вечеринки, о которых в курсе все ваши соседи на пару этажей вокруг. Это тихие уютные вечера с горячим какао и горсткой пледов, в которые так удобно заворачиваться. Поэтому, если вы твердо настроены следовать хюгге, то в вашем доме должно быть множество диванов, кресел, пуфиков и подушек, которые можно кинуть на пол и усесться сверху.

Используйте натуральные материалы и текстиль

Устраивая подобный интерьер, помните – чем больше натуральных материалов вы будете использовать, тем лучше. Это может быть скатерть на столе, чехлы на подушках, керамическая или фарфоровая посуда и деревянные рамки для фотографий на стене.

Это же правило действует и для текстиля. Помимо уже упомянутых чехлов для подушек, накиньте пару пледов на диван и кресла, положите скатерть или салфетки на стол, мягкий ковер на пол и повесьте шторы на окна.

Обзаведитесь комнатными растениями

И одним кактусом в данном случае не обойтись. Но есть множество других достаточно непритязательных растений, ухаживать за которыми может даже тот, кто никогда ранее с ними не сталкивался: замиокулькас, аспидистра, монстера, хамедорея... есть из чего выбрать.

Создайте уютный уголок

У родоначальников хюгге – датчан – есть такое понятие как "хюггекрог" (hyggekrog), что значит "уютный уголок". Это такое специальное место, где можно удобно устроиться с чашкой чая и книжкой (или планшетом) и провести немало приятных часов. Как вы его устроите, зависит только от вашей фантазии и исходных данных помещения. Например, если у вас достаточно широкие подоконники – устройте на одном их них небольшую кушетку; если у вас есть камин – поставьте рядом кресло-качалку; если вы любите читать и у вас есть несколько полок с любимыми книгами, найдите место рядом с ними для уютного кресла.

И помните: чем проще – тем лучше

И самое главное – хюгге любит простые интерьеры. Ничего сложного или вычурного, ничего такого, что требовало бы от вас серьезных усилий по воплощению. Просто уютные вещи, приятная текстура и располагающая атмосфера. И вас ждет удивительная жизнь в стиле хюгге.