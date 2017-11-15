Спим красиво: 8 идей для удобной спальни и хорошего сна

Delfi Dom Sad
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Теплый белый свет
Спим красиво: 8 идей для удобной спальни и хорошего сна
Foto: Shutterstock

Нью-йоркский дизайнер интерьеров Дарси Хезер убеждена, что создание успокаивающего интерьера спальни заключается в сдержанности помещения. Мягкие, приглушенные цвета, теплый свет, роскошное постельное белье — всего лишь часть проверенной временем формулы для самой сокровенной части дома, пишет House Beautiful.

По мнению Дарси, помимо выверенного интерьера важно полное отсутствие электроники в спальне: "Наверное, я из тех немногих людей в США, у кого в спальне нет телевизора, и я сплю как младенец". Хезер поделилась своими советами для создания уютного пространства для сладких снов.

Светонепроницаемые шторы

Спим красиво: 8 идей для удобной спальни и хорошего сна
Foto: Shutterstock

Этот простой дизайнерский прием поможет регулировать дневное (и ночное) освещение — определившись с тканью, выбирайте фасон: классические, римские, рулонные или кассетные шторы.

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Теплый белый свет

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Delfi Dom Sad

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