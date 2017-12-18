Спим не глядя: 9 самых распространенных ошибок в оформлении спальни

Delfi Dom Sad
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Вы забыли о местах для хранения
Спим не глядя: 9 самых распространенных ошибок в оформлении спальни
Foto: Shutterstock

Пожалуй, украшать спальню сложнее всего — можно легко увлечься аксессуарами, яркими цветами и рисунками, что вы забудете, что вам вообще-то еще спать посреди всего этого буйства. Good Housekeeping рассказывает о самых распространенных ошибках при оформлении спальни и как их избежать, чтобы ваша спальня была уютной и не походила на склад вещей.

Вы увлеклись цветом

Смелые цвета в спальне приветствуются, но в меру — не перегните палку с узорами и рисунками, иначе в такой спальне вам будет сложно расслабиться и уснуть. Оптимальный вариант — гамма из двух основных цветов и один акцентный цвет.

Спим не глядя: 9 самых распространенных ошибок в оформлении спальни
Foto: Shutterstock

Вы можете придумать цветовую схему спальни, основываясь на образце ткани, цвета столика или даже аксессуара. Как только у вас появится отправная точка, то остальная часть оформления получается довольно быстро. В спальне особенно хорошо смотрятся мягкие, приглушенные тона — светло-голубой, пудрово-розовый и жемчужно-серый.

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Вы забыли о местах для хранения

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Delfi Dom Sad

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